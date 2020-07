Chevrolet S10 da linha 2021 ganha novo visual e equipamentos

Divulgação Chevrolet S10 2021: picape recebe retoques o visual e mais equipamentos para enfrentar os rivais na briga acirrada do segmento

A Chevrolet S10 estreia na linha 2021 trazendo mudanças estéticas, novas rodas e uma lista de equipamentos de série que ganhou o reforço em itens de segurança e comodidade.

A dianteira da nova Chevrolet S10 2021 é nova, com linhas inspiradas na americana Colorado. Além do para-choque redesenhado, com ângulo de ataque que foi de 27 para 29 graus, a versão de topo High Country passa a contar com uma cara diferenciada.

Além das novas rodas de 18″, a grade agora é exclusiva e adota o nome “Chevrolet” em alto-relevo e a gravata dourada menor e deslocada para a esquerda em relação às configurações de entrada.

Em todas as versões, a tampa da caçamba passa a contar com a opção de um amortecedor para deixar a operação mais suave, mas o item está disponível apenas como acessório. A S10 2021 incorporou ainda reforços estruturais, que segundo a Chevrolet deixaram a picape 20% mais resistente em caso de impactos frontais.

Por dentro, o modelo segue sem mudanças no visual. Mas a central multimídia agora é a MyLink3, que traz Wi Fi nativo e a permite o espelhamento sem fio dos celulares Android e iPhone. Todas as versões passam a contar com seis airbags de série, enquanto as versões LTZ e High Country ganham a frenagem automática de emergência.

Na mecânica, o motor 2.5 flex de até 206 cv (que pode ser combinado ao câmbio manual ou automático) segue sem mudanças. Mas a Chevrolet mexeu no turbo do motor 2.8 diesel, que passa a ser o mesmo da Colorado americana. Apesar de manter os mesmos 200 cv e 51 kgfm, a picape com esta motorização ganhou duas calibrações diferentes.

Com o câmbio automático de seis marchas, o propulsor privilegia o desempenho e permite acelerar de 0 a100 km/h em 10,1s, ou 0,2s mais rápido do que na linha 2020. Nas configurações de entrada, com câmbio manual de seis marchas, o acerto privilegia a economia, com redução de até 10% no consumo de diesel.

A S10 está disponível em três opções de carroceria (cabine dupla, cabine simples e chassis-cabine) e com cinco níveis de acabamento (LS, Advantage, LT, LTZ e High Country).

E a Chevrolet Trailblazer?

Divulgação Chevrolet Trailblazer: SUV também receberá novidades até outubro, de acordo com a GM, seguindo o padrão da picape

A Chevrolet S10 2021 chega agora nas concessionárias e o SUV Trailblazer estreia ainda neste trimestre. Na linha 2021, o modelo segue disponível apenas na versão Premier, com o motor 2.8 turbodiesel de 200 cv, câmbio automático de seis marchas e tração 4×4. O modelo incorpora as mesmas novidades mecânicas, visuais e de equipamentos da S10 High Country, incluindo as rodas de 18″ e a grade frontal diferenciada.

Confira abaixo a tabela de preços da Chevrolet S10 2021:

Advantage CD 2.5 4×2 MT: R$ 125.390

LT CD 2.5 4×2 AT: R$ 141.990

LTZ CD 2.5 4×2 AT: R$ 146.790

LTZ CD 2.5 4×4 AT: R$ 156.690

LS Chassi Cab 2.8 4×4 MT: R$ 158.500

LS CS 2.8 4×4 MT: R$ 167.200

LS CD 2.8 4×4 MT: R$ 169.200

LT CD 2.8 4×4 AT: R$ 187.590

LTZ CD 2.8 4×4 AT: R$ 206.190

High Country CD 2.8 4×4 AT: R$ 213.290