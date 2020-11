Chevrolet revela novo teaser do SUV baseado no elétrico Bolt

Divulgação Hyundai Tucson 2022 e seu visual arrojado, bem diferente do atual. Luzes diurnas integradas à grade frontal é um dos destaques

A Hyundai mostra a linha 2022 do SUV Tucson para o mercado norte-americano. O carro chegará às lojas por lá em meados do ano que vem, inclusive com a inédita versão híbrida. No Brasil, porém, as mudanças no utilitário esportivo deverão demorar mais para chegar e não antes de 2022, uma vez que o modelo atualmente montado em Anápolis (GO) nem recebeu reestilização desde que começou a ser fabricado, há quatro anos.

Como pode ser visto na galeria de imagens abaixo, o Hyundai Tucson 2022 ficará bem diferente do atualmente vendido no Brasil. A mudança radical deixou o SUV com aspecto mais esportivo. Entre outros detalhes, chamam atenção as luzes diurnas de LED integradas à grade frontal, mas de maneira inusitada, uma em cima da outra.

Além de bem diferente do atual, o novo Hyundai Tucson também ficará maior, o que vai implicar em mais espaço interno. A distância entre-eixos tem 2,75 metros, ou 8,64 m a mais que a do Tucson anterior. E o porta-malas terá cavernosos 1.095 litros, um aumento de 218 litros, conforme a fabricante.

Nova versão híbrida entre as disponíveis

Uma das opções de motor do SUV da Hyundai será o 2.5, aspirado, de 187 cv e 24,6 kgfm de torque, que entrará no lugar do 2.4 atual e funciona com câmbio automático de oito marchas. No sistema de transmissão haverá tração dianteira ou integral, conforme a versão.

Além disso a nova versão híbrida contará com o 1.6 de 177 cv que trabalhará em conjunto com motor elétrico de 59 cv., somando 226 cv e 35,7 kgfm de torque máximo, com autonomia de mais de 500 km e média de consumo de 29,8 km/l.

As novidades do Hyundai Tucson 2022 também incluem partida remota, assentos com refrrigeração e aquecmento e conexão com Apple Car Play e Android Auto em fio, além de entrar e sair de vagas de estacionamento sem precisar estar dentro do carro, o que facilita bastante a vida de quem para em vagas apertadas usando o chave como controle remoto.

Na lista de equipamentos de série do novo Hyundai Tucson 2022 também há alertas de colisão iminente e de mudança indevida de faixa e de ponto cego, comutador automático de farol (alto e baixo), controlador de velocidade de cruzeiro adaptativo (“piloto automático”), multimídia com reconhecimento de voz, bem como sistema de som de alta-fidelidade (Bose) com oito falantes, como opcional.