Chevrolet Bolt EV entra em pré-venda no Brasil com condições especiais

Divulgação Chevrolet Bolt chega ao Brasil com pacote Wi-Fi, passe-livre da Veloe e assinatura do concierge OnStar

A Chevrolet iniciou a pré-venda online do Bolt 100% elétrico por R$ 317 mil. Este é o primeiro de quatro lançamentos que a General Motors prometeu no Brasil até o final de 2021, sendo que os outros três são versões inéditas de S10 e Cruze, além do Equinox reestilizado.

O Bolt EV recebeu novo visual que inclui frente redesenhada, com mudanças nos faróis, grade, parachoque e capô. Com isso, o carro ficou com aspecto futurista e aumentou um pouco de tamanho em relação à versão anterior, além de ter ganho equipamentos como multimídia atualizada, com tela de 10,2 polegadas.

No pacote de equipamentos, o Bolt 2022 conta com câmera 360° para manobras, sistema de som premium assinado pela Bose e carregador por indução para celulares. Na parte de segurança, traz dez airbags, alerta de colisão frontal, assistente de mudança de faixa e sensores de ponto-cego

O motor elétrico pode desenvolver 203 cv de potência e bons 36,7 kgfm de torque. A autonomia estimada para o Bolt é de 416 km em ciclo urbano, com 100% de carga.

Você viu?

Condições de pré-venda

Os clientes que comprarem o Bolt EV na pré-venda ganham a instalação do wall-box para recarga rápida, um ano de pacote Wi-Fi, um ano de assinatura do concierge OnStar e 14 meses do passe-direto Veloe. O modelo está disponível nas cores Vermelho Rubi, Branco Summit, Preto Ouro Negro e Cinza Urbano.

Para adquirir o Bolt EV na pré-venda, o interessado terá que preencher um formulário no site oficial da Chevrolet e aguardar o contato da concessionária. Para fechar negócio, será necessário pagar sinal de R$ 5 mil. O valor residual será acertado na hora de retirar o veículo.

Divulgação Painel do Bolt 2022 segue uma identidade visual própria, sem grandes semelhanças com outros modelos da Chevrolet

Em junho, a Chevrolet triplicou o número de concessionárias que atendem encomendas para veículos elétricos, saltando de 26 para 79. Atualmente, a General Motors tem a maior cobertura de venda e assistência para modelos zero emissão no Brasil.

O Bolt EV será vendido em 50 cidades espalhadas por 20 estados. A maioria das concessionárias estreantes está nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Além disso, houve um crescimento expressivo no interior de São Paulo.