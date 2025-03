Chevette é multado trafegando a 148 km/h em BR

Um Chevette foi flagrado por um radar fotográfico móvel durante o carnaval trafegando acima de mais de 50% da velocidade permitida na via. Sendo conduzido a 148 km/h, o veículo foi multado em R$ 880,41 e responderá a um processo de suspensão do direito de dirigir.

O caso aconteceu na RSC-453, em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, na tarde do último sábado (1º) no sentido Lajeado–Venâncio. O flagrante foi feito pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar de Cruzeiro do Sul.

Além do Chevette, outros 140 veículos foram registrados trafegando acima do limite de velocidade da RSC-453.