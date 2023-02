Chery investe R$ 2 bilhões para fazer carros elétricos na Argentina

Guilherme Menezes Caoa Chery iCar é o único modelo 100% da marca oferecido no Brasil

No fim do ano passado, a Caoa , responsável pela operação da Chery no Brasil anunciou que a marca iria comercializar apenas veículos eletrificados por aqui, e realizou o fechamento da fábrica de Jacareí (SP). Agora, a fabricante chinesa anunciou um investimento pesado na Argentina para a produção não só de veículos elétricos e também híbridos.

O anúncio partiu da Chery International e ocorreu em uma reunião virtual onde estavam Zhang Shengshan, vice-presidente executivo da Chery International, José Ignacio de Mendiguren, Secretário de Indústria e Desenvolvimento Produtivo da Argentina e Sabino Vaca Narvaja, embaixador da Argentina na China.

O Ministério da Economia da Argentina publicou através de nota, que o acordo prevê investimento de US$ 400 milhões (mais de R$ 2 bilhões de reais) separados em duas etapas.

Entre 2023 e 2025 a fábrica deverá produzir cerca de 50 mil veículos por ano , empregando 4 mil funcionários. De 2026 até 2030, a capacidade passaria para 100 mil veículos anuais , o que demandaria a criação de duas mil vagas de emprego, totalizando 6 mil funcionários.

Segundo Shenghan, a Argentina terá um papel fundamental na produção da Chery no futuro : “Queremos que a Argentina seja nosso centro de produção de automóveis elétricos, representando uma plataforma para o resto da região, que tem uma grande importância estratégica”.

Reprodução Chery vem registrando modelos que parecem ser 100% elétricos no Brasil, e podem antecipar modelos produzidos na Argentina

Para produzir carros elétricos, são necessárias baterias, e elas serão fornecidas pela empresa Gotion, parceira da Volkswagen na China, que tem um acordo para a instalação de uma fábrica de baterias no país, que irá abastecer também a Alemanha, Estados Unidos, Espanha, entre outros.

A Argentina é um país estratégico, já que faz parte do “ triângulo do lítio “, junto de Chile e Bolívia. Somadas, as nações possuem mais de 50% das reservas globais do elemento químico.

No Brasil, a Chery opera com apoio do grupo Caoa , e até oferece um veículo 100% elétrico, o iCar , mas ele é importado da China. Atualmente, o Tiggo 5X Pro Hybrid e Tiggo 7 Pro Hybrid são produzidos em Anápolis (GO), enquanto o Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid , Arrizo 6 Pro Hybrid e iCar são importados.

Entramos em contato com a Caoa para saber se o grupo foi cogitado pela matriz para ser encarregado da produção de veículos elétricos e como fica a produção dos modelos eletrificados da Chery no Brasil, mas ainda não tivemos resposta. O posicionamento da empresa será incluido no texto assim que for enviado.

Fonte: IG CARROS