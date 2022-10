Chery iCar: solução eletrificada de bom gosto para as cidades

Guilherme Menezes Caoa Chery iCar: novo modelo elétrico subcompacto tem linhas arrojadas com certo aspecto esportivo

A disputa pelos carros elétricos mais em conta do Brasil está cada vez mais acirrada. Ainda que nenhum deles possa ser considerado “barato”, o primeiro deles no Brasil — o JAC E-JS1 (R$ 159.900) — foi superado pelo Renault Kwid E-Tech (R$ 146.990). O Chery iCar (R$ 149.990) dos nossos testes, por sua vez, é o segundo mais acessível.

Interessante é andar nos três, algo que fizemos aqui no iG Carros. Enquanto o Kwid elétrico parte do carro a combustão (e preserva muitas de suas características ao volante), o iCar é mais semelhante ao JAC E-JS1 . Ambos os chineses carregam uma identidade mais própria, que pode ser facilmente percebida ao volante.

Quando focamos no carro do nosso teste da vez, é nítido como a escolha dos componentes ajudam a compor uma sensação de maturidade. Pelo fato de trazer componentes de alumínio de aviação com polímeros de alta resistência , torna-se um carro ágil (entre 20% e 30% mais leve do que se fosse de aço, segundo a Chery) e com boa rigidez estrutural.

A qualidade dos materiais do iCar que compõem o acabamento chega a ser superior em relação aos concorrentes. De forma geral, o visual e também, um dos mais futuristas da categoria. A ergonomia e a facilidade de manusear os equipamentos também são itens positivos.

Entretanto, o espaço para quem vai atrás não é grande destaque. Além disso, a suspensão poderia receber um pouco mais de rigidez, para que a resposta ao volante fosse um pouco mais direta, assim como a sensação do carro sobre o piso.

De todo o modo, o funcionamento do motor elétrico de 61 cv e 15,3 kgfm é suave e parece desempenhar melhor também. A proposta do modelo é ser um veículo urbano, por isso seu tamanho compacto, são 3,20m de comprimento, 2,15m de entre-eixos e 1,67m de largura.

Com autonomia máxima de 282 km , segundo a fabricante chinesa, a bateria pode ser carregada em apenas 36 minutos em estações de carga rápida (eletropostos). Com sistema de carregamento portátil , o faz em pelo menos cinco horas. Enquanto isso, onze horas são necessárias com o emergencial em tomada de três pinos (de série) para 220V e 20A.

Além do mais, traz monitor de pressão e temperatura dos pneus , câmera traseira e sensor de estacionamento, controle de estabilidade e freio eletrônico AutoHold, painel de Instrumentos em LCD colorido, multimídia de 10,25” , bancos dianteiros com regulagem elétrica, volante multifuncional, além de duas entradas USB, teto panorâmico, assistente de partida em rampa e carregamento de celular por indução.

Como se não bastasse, vem com controle de ar-condicionado no volante , 7 configurações de regeneração de baterias, suspensão independente, freios a disco nas quatro rodas. O porta-malas é de apenas 100 litros, mas pode ser expandido para 380, caso os bancos traseiros sejam rebatidos.

Conclusão

Já é hora de comprar o primeiro carro elétrico ? Se você roda muito, ou se você tem uma empresa que necessita de redução nas emissões de CO2, a resposta é sim, para quem vos escreve.

Os elétricos ainda não são tão racionais (financeiramente falando) para quem roda dentro da média, mas o Caoa Chery iCar desperta uma reflexão um pouco diferente, que também é fator decisivo na hora da escolha.

Apesar de custar o dobro dos modelos subcompactos no Brasil — assim como os rivais da JAC e da Renault — já consegue entregar a sensação de um produto de nível superior.

Claro que ainda não pode ser considerado um “subcompacto premium”, mas é um dos melhores custo-benefício para quem quer se inserir no universo da mobilidade elétrica. É um carrinho que pode despertar alguma tentação.

Ficha técnica

Caoa Chery iCar

Preço: R$ 149.990 Motor: Elétrico, alimentado por baterias Potência: 61 cv Torque: 15,3 kgfm Transmissão: automático, de uma marcha, com traçao dianteira Suspensão: braços sobrepostos (dianteira), eixo de torção (traseira) Freios: discos ventilados nas rodas dianteiras e sólidos nas traseiras Porta-malas: 100 litros Autonomia: 282 quilômetros 0 a 100 km/h: 12,9 segundos Vel. Máx: 120 km/h

Fonte: IG CARROS