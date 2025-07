Chelsea vence o PSG e é campeão da Copa do Mundo de Clubes

O Chelsea Football Club gravou seu nome na história do futebol ao se tornar o primeiro campeão da recém-inaugurada Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Em uma performance dominante neste domingo, os Blues superaram o Paris Saint-Germain por 3 a 0, em partida disputada no MetLife Stadium. Os gols que selaram a vitória inglesa foram marcados por Cole Palmer, balançando as redes duas vezes, e pelo brasileiro João Pedro.

Com o título do Mundial, o clube londrino coroa uma temporada memorável com duas grandes conquistas. Anteriormente, a equipe comandada pelo técnico Enzo Maresca já havia levantado o troféu da Liga Conferência da Uefa, consolidando um ano de sucesso. Para o PSG, o resultado representou o fim do sonho de uma quadrupla coroa, encerrando a temporada com as taças do Campeonato Francês, Copa da França e Liga dos Campeões.

A trajetória do Chelsea na Copa do Mundo de Clubes foi marcada por uma campanha robusta, com seis vitórias em sete jogos. O único revés aconteceu na fase de grupos, quando os ingleses foram superados pelo Flamengo por 3 a 1. Na fase de mata-mata, o caminho para a glória passou por vitórias contra Palmeiras (2 a 1 nas quartas de final) e Fluminense (2 a 0 na semifinal).

O Paris Saint-Germain, por sua vez, registrou cinco triunfos e duas derrotas no torneio, sendo a primeira delas para o Botafogo, que venceu os franceses por 1 a 0 ainda na fase de grupos.

O jogo

O Chelsea iniciou o jogo de forma avassaladora, pressionando o PSG desde os primeiros minutos. Logo aos sete minutos, João Pedro orquestrou uma boa troca de passes e serviu Cole Palmer, que finalizou com perigo, tirando tinta da trave.

+ PSG atropela Real Madrid e garante vaga na final do Mundial de Clubes

A persistência do jovem meia inglês foi recompensada aos 20 minutos. Após Nuno Mendes perder a posse de bola para Gusto, o lateral invadiu a área e teve sua finalização bloqueada por Beraldo. No rebote, Palmer demonstrou frieza, dominou, ajeitou para a perna esquerda e acertou um chute preciso no canto, sem chance para Donnarumma, abrindo o placar.

Apenas nove minutos depois, o Chelsea ampliou o marcador em uma jogada quase idêntica. Palmer, novamente acionado em velocidade, puxou para o meio e, com a mesma calma, chutou no mesmo canto, celebrando seu segundo gol na partida.

Antes do intervalo, aos 42 minutos, Palmer assumiu o papel de garçom, desferindo um passe magistral para João Pedro. O atacante brasileiro saiu cara a cara com o goleiro italiano e, com uma cavadinha sutil, marcou o terceiro gol dos Blues, sacramentando uma primeira etapa impecável.

Segundo tempo

Na volta para o segundo tempo, o Paris Saint-Germain tentou reagir em busca da recuperação. Aos dois minutos, Kvaratskhelia driblou Gusto e finalizou, obrigando o goleiro Sánchez a fazer uma defesa importante. Minutos depois, Sánchez voltou a brilhar, defendendo um arremate à queima-roupa de Dembélé. Aos 13, o arqueiro do Chelsea realizou mais uma grande intervenção, desviando com a ponta dos dedos um forte chute de Vitinha de longa distância.

O Chelsea também teve sua oportunidade no segundo tempo, com o recém-entrado Delap, que aos 22 minutos, disparou pelo meio e tentou acertar o ângulo, mas Donnarumma se esticou para fazer uma linda defesa.

A partir desse momento, o ritmo da partida diminuiu consideravelmente. Os ingleses passaram a administrar a larga vantagem para assegurar o tão sonhado troféu. A situação do PSG piorou ainda mais quando João Neves foi expulso, aos 40 minutos, após uma confusão com Cucurella, consolidando a vitória e o título histórico do Chelsea.

FICHA TÉCNICA | CHELSEA 3×0 PSG

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Data e horário: 13/07/2025, às 16h (de Brasília)

Competição: final do Mundial de Clubes

Árbitro: Alireza Faghani (AUS)

Assistentes: Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Público: 81.118

Cartões amarelos: Malo Gusto, Caicedo, Pedro Neto, Colwill (CHE); Nuno Mendes (PSG)

Cartões vermelhos: João Neves (PSG)

Gols: Palmer, aos 21’do 1º tempo e aos 29′ do 1º tempo; João Pedro, aos 42′ do 1º tempo (CHELSEA

CHELSEA: Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella; Caicedo, Reece James (Dewsbury-Hall) e Enzo Fernández (Andrey Santos); Cole Palmer, Pedro Neto (Nkunku) e João Pedro (Delap). Técnico: Enzo Maresca.

PSG: Donnarumma; Hakimi (Mayulu), Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz (Zaire-Emery); Doué (Gonçalo Ramos), Kvaratskhelia (Barcola) e Dembélé. Técnico: Luis Enrique.