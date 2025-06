Chelsea vence Los Angeles FC e lidera Grupo D da Copa do Mundo de Clubes

O Chelsea começou com o pé direito sua jornada na Copa do Mundo de Clubes. Em partida válida pela primeira rodada do Grupo D, os Blues derrotaram o Los Angeles FC por 2 a 0, nesta segunda-feira (horário local), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Os gols foram marcados por Pedro Neto e Enzo Fernández.

Com o resultado, o time inglês assume a liderança isolada do Grupo D, somando três pontos. O Los Angeles FC, por sua vez, inicia sua campanha na lanterna da chave, sem pontuação. Os outros dois integrantes do grupo, Flamengo e Espérance (da Tunísia), ainda se enfrentam nesta segunda-feira, às 22h (de Brasília), em busca dos primeiros pontos.

Detalhes dos gols

O primeiro gol do confronto veio aos 34 minutos do primeiro tempo. Em uma rápida jogada de contra-ataque, Jackson deu um passe preciso para Pedro Neto. O atacante português avançou com velocidade, invadiu a área e driblou o lateral Hollingshead antes de finalizar de esquerda, inaugurando o placar para o Chelsea.

Na etapa complementar, aos 35 minutos, o segundo gol sacramentou a vitória. Delap recebeu pela direita e fez um cruzamento rasteiro na marca do pênalti, onde Enzo Fernández dominou com tranquilidade e apenas empurrou a bola para o fundo das redes, garantindo os três pontos para a equipe londrina.

Próximos confrontos definidos

A próxima rodada do Grupo D já tem data e hora marcadas para a próxima sexta-feira. O Chelsea terá um confronto de peso contra o Flamengo, às 15h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field. Já o Los Angeles FC buscará a recuperação diante do Espérance, às 19h (horário de Brasília), no Geodis Park.

