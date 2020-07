Chelsea supera Manchester United e vai decidir Copa da Inglaterra

A Copa da Inglaterra á uma final entre dois times londrinos – e no mais tradicional estádio da capital britânica. Neste (19), pelas semifinais do mais antigo torneio de clubes do mundo, o Chelsea derrotou o Manchester United por 3 a 1, no mesmo Wembley onde decidirá o título com o Arsenal no próximo dia 1º de agosto.

No (18), os Gunners levaram a melhor sobre o Manchester City, por 2 a 0, também em Wembley, na outra semifinal. Todas as partidas têm sido realizadas com portões fechados, como medida contra a disseminação do novo coronavírus (covid-19). O mesmo ocorrerá na decisão, daqui a 13 dias.

Será a oportunidade de Frank Lampard, ídolo do Chelsea como jogador, conquistar o primeiro título no comando da equipe, cargo que assumiu há um ano. Atuando no meio-campo dos Blues, foi tricampeão da Premier League (Campeonato Inglês) e tetra da própria Copa da Inglaterra – ou seja, Lampard fez parte de metade dos títulos do time na história da competição.

Nos primeiros 45 minutos, o lance de mais impacto foi o choque de cabeça entre os zagueiros do United Eric Bailly e Harry Maguire, aos 42. Os dois tiveram sangramento na região atingida, mas, quem levou a pior foi Bailly, que precisou sair de campo usando uma máscara de oxigênio e de maca, sendo substituído pelo atacante Anthony Martial.

O incidente fez a primeira etapa ir até os 57 minutos, 12 minutos além do tempo regulamentar. Foi o que o Chelsea precisou para inaugurar o placar. Aos 55, após uma tabela de César Azpilicueta com o atacante brasileiro William, o lateral espanhol cruzou e o centroavante Olivier Giroud apareceu na pequena área, desviando para o gol.

A missão do United ficou mais complicada antes mesmo do cronômetro marcar o primeiro minuto da etapa final. Aproveitando-se de uma invertida de bola errada, o meia Mason Mount avançou em disparada e arriscou da entrada da área. O goleiro David de Gea falhou e o chute rasteiro, que foi na direção do espanhol, converteu-se no segundo gol dos Blues.

E coube a um defensor do United liquidar as chances do próprio time, ainda que sem querer. Aos 28 minutos, depois de um cruzamento do lateral Marcos Alonso, o zagueiro Antonio Rüdiger finalizou rasteiro e a bola desviou em Maguire – o mesmo do choque de cabeça no primeiro tempo – antes de parar nas redes, praticamente definindo a classificação do Chelsea.

Já aos 40, Martial foi derrubado pelo ponta Callum Hudson-Odoi, do Chelsea, dentro da área. O meia português Bruno Fernandes cobrou o pênalti e diminuiu o prejuízo do United, mas, insuficiente para mudar a história do confronto.

Campeonato Inglês

Dois jogos movimentaram a Premier League neste . Em Bournemouth, o time da casa – que soma 31 pontos e está em penúltimo lugar – se complicou ao perder por 2 a 0 para o Southampton, podendo ser rebaixado na ça-feira (21) se o Watford pontuar diante do Manchester City. Por enquanto, apenas o Norwich, que perdeu do Burnley por 2 a 0 no , já teve a queda decretada.

Em Londres, a derrota por 3 a 0 para o Tottenham Hotspur, sexto colocado, deixou o quarto lugar do Leicester City ameaçado, já que o Manchester United ainda atuará pela 37ª rodada, a penúltima do campeonato. Os quatro times mais bem colocados da tabela se classificam à próxima Liga dos Campeões. Por hora, essas equipes são o campeão Liverpool, o vice Manchester City, Chelsea e Leicester.

Já na Championship, como é chamada a divisão inglesa, o tradicional Leeds United assegurou o retorno à elite após 16 anos e o título do campeonato – e tudo antes de entrar em campo neste e vencer o Derby County por 3 a 1. O acesso direto, dado às duas melhores campanhas da divisão, foi confirmado na -feira (17) após a derrota do vice-líder West Brom para o Huddersfield por 2 a 1. No , a vitória do Stoke City sobre o Brentford, terceiro colocado, por 1 a 0, garantiu a taça com uma rodada de antecipação.