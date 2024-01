Cheiro incomoda vizinhos e bombeiros encontram casal morto em poço

Os dois corpos foram encontrados em poço do Paraná com 5 metros de profundidade. O caso é tratados como homicídio

Um casal foi encontrado morto, na noite de sexta-feira (19/1), dentro de um poço de Roncador, no Centro-Oeste do Paraná. A casa do crime estaria desocupada há vários dias. Incomodado com o mal cheiro, um homem foi até o local, onde encontrou primeiramente uma mulher morta.

Com a confirmação de uma vítima no poço, o Corpo de Bombeiros iniciou os trabalhos para retirada.

Durante a descida, mais uma pessoa foi encontrada morta. Era um homem, que tinha perfurações de lâmina na parte das costas.

Os dois casos são tratados como homicídios. A Polícia Civil foi chamada e investiga o caso.