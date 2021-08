“Chegou sua vez cringe”: veja as chamadas para vacinação mais criativas

Com o avanço do calendário da vacinação chegou o tão esperado momento para os millenials – aquelas pessoas que nasceram entre os anos 80/90 e que recentemente descobriram que são cringe . Com isso as prefeituras decidiram entrar no clima e estão arrasando nas chamadas para vacinação.

Com referências dos anos 90 e 2000, os posts estão caindo na graça da galera pela enorme criatividade. No twitter, o assunto bombou após um usuário publicar um meme sobre o criador dessas campanhas. Nisso, os internautas decidiram compartilhar os posts mais engraçados de seu município. Confira:

a social media da prefeitura pic.twitter.com/XMPLc5e4oi — zuza (@tacacaio) August 5, 2021





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































