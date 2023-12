Divulgação Chegada do verão: cuidados com a pele e dicas de uso do protetor solar

O filtro solar deve ser usado o ano inteiro, mas com o verão se aproximando e o aumento da temperatura, algumas adaptações devem ser feitas na rotina de cuidados com a pele. Se no inverno era preciso realizar a hidratação evitando o ressecamento, no verão é necessário ter atenção, uma vez que a radiação solar incide com mais intensidade sobre a Terra, aumentando o risco de queimaduras, câncer da pele e outros problemas. Esse é o momento de intensificar o uso de filtro solar, que deve ser aplicado diariamente, e não somente nos momentos de lazer.

De acordo com Marcelo Garcez Rodrigues, coordenador do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera, o fator mínimo de proteção solar pode variar de acordo com a pigmentação da pele e a exposição solar.

“É recomendado o uso diário de produtos com proteção solar (FPS) 30 ou superior para exposição prolongada ao sol. A aplicação deve ser feita 30 minutos antes da exposição solar e o protetor deve ser distribuído uniformemente em todas as partes do corpo, incluindo mãos, orelhas, nuca e pés, com reaplicação a cada duas horas. No entanto, se houver transpiração excessiva ou se a pessoa entrar na água, esse tempo deve ser reduzido. Embora as pessoas de pele negra produzam mais melanina, elas também devem se proteger contra queimaduras, câncer de pele e outros problemas”, comenta.

O especialista esclarece que tanto os raios solares do tipo UVA quanto os UVB causam danos às células da pele, sendo que a radiação UVB é de alta intensidade das 10h às 16h. “Os raios UVA têm uma forte associação com o desenvolvimento de câncer de pele do tipo espinocelular e melanoma. Por outro lado, os raios UVB estão ligados ao surgimento de tumores de pele, especialmente do tipo basocelular, e podem frequentemente resultar em queimaduras e vermelhidão”, analisa.

O profissional faz um alerta em relação ao uso do filtro solar em crianças. “Recomenda-se iniciar a aplicação a partir dos seis meses de idade, utilizando um produto formulado para a pele delicada. É aconselhável consultar um pediatra ou dermatologista para obter orientações sobre o produto mais adequado para cada situação”, explica.

Nos últimos anos, o protetor solar em cápsulas se popularizou no Brasil, mas, ainda de acordo com o professor, as cápsulas não substituem a fotoproteção aplicada sobre a pele e os fotoprotetores orais apenas contém moléculas antioxidantes que neutralizam radicais livres, o que minimiza os efeitos nocivos da radiação solar, mas, em hipótese alguma, apresentam a mesma eficácia dos filtros disponíveis em loção, creme, gel creme ou spray. As cápsulas não têm o poder de barrar a penetração dos raios ultravioletas na pele, como o filtro tradicional faz.

Para que você possa curtir o Sol com tranquilidade, o especialista preparou algumas dicas de cuidados com a pele:

· Passar o protetor solar na pele ainda seca, pelo menos 30 minutos antes da exposição solar;

· Reaplicar o protetor solar a cada 2 horas;

· Escolher um protetor solar específico para as necessidades de cada pele;

· Usar também protetor labial e um protetor solar próprio para o rosto;

· Passar o protetor por todo o corpo de forma uniforme, cobrindo também os pés e as orelhas;

· Evitar ficar muito tempo diretamente exposto ao sol, principalmente quando o índice da radiação ultravioleta é maior e mais danoso.

Fonte: Mulher