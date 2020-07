Chega em 1000? São Mateus tem 911 casos confirmados de covid-19

O jovem baleado no último sábado (11), não resistiu e morreu na madrugada deste domingo no Hospital Roberto Silvares. Patrick da Silva Passos, 29 anos, morador do bairro Pedra D’água, era proprietário de uma loja de roupa.

Patrick foi perseguido por dois homens em uma moto que efetuaram cinco disparos de arma de fogo na rodovia Othovarino Duarte Santos, nas proximidades do Posto Inove.

A Polícia Civil que investiga o assassinato, não forneceu nenhuma informação para não atrapalhar as investigações.

O velório será no bairro Pedra D’água nas proximidades do Supermercado do Zezé, a partir das 12 horas e o enterro às 16:30 horas.