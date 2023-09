Chega de ciúme! Veja 3 simpatias fáceis para acabar com o sentimento

O sentimento está atrapalhando seu relacionamento? Aprenda como fazer as simpatias para acabar com o ciúme

Você vive em um relacionamento que passa por altos e baixos por conta do ciúmes? O ato pode gerar um desgaste dentro da relação a dois, principalmente quando ultrapassa o limite aceitável e deixa de ser saudável. É nesses momentos que uma ajuda mágica do Universo pode ser muito bem vinda. Por isso, hoje trouxemos algumas simpatias para acabar com o ciúmes. Vem conferir!

Simpatias para acabar com o ciúme:

Afastar o ciúmes

Primeiramente, pegue um papel branco e escreva o nome da pessoa ciumenta. Depois, coloque esse papel em um copo com água. Agora, por cima do ritual, pingue treze gotas de essência de mirra. Então, para acabar com o ciúmes, diga em voz alta a cada gota que cair: “chega de ciúme!“. Por fim, tampe o ritual e deixe no sereno durante uma noite completa. Assim que acordar, despeje a água em um vaso florido e descarte o papel no lixo. O copo deve ser lavado e usado como de costume.

Acabar com as cobranças no relacionamento

Essa simpatia é poderosa para acabar com o ciúmes, contudo ela precisa ser realizada com muito cuidado para não se machucar. Em primeiro lugar, coloque três espinhos de rosa em seu perfume favorito.Enquanto faz este processo do ritual, mentalize os espinhos afastando qualquer tipo de sentimento negativo dentro do relacionamento, principalmente o ciúme. Agora, use esse perfume sempre que for sair na companhia de seu parceiro.

Acabar com o ciúmes do parceiro

Em uma sexta-feira, pegue um copo de vidro e encha com terra. Depois, acrescente uma colher de sopa de sal. Agora, para acabar com o ciúmes, adicione um papel branco com o nome completo do seu parceiro ou da pessoa ciumenta. Deixe o copo embaixo da sua cama durante a noite. Na manhã seguinte, descarte o ritual em um jardim ou vaso florido. O copo deve ser lavado e usado normalmente.