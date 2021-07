The Music Journal Brazil Chega ao fim o “The X Factor” no Reino Unido

O badalado programa The X Factor cumpriu sua missão no Reino Unido . A atração que revelou grandes nomes do pop como One Direction, Little Mix e Leona Lewis chegou ao fim. A informação do encerramento das atividades da atração foi confirmada por um representante da emissora ITV para o jornal britânico The Sun.

“Atualmente, não existe lano para uma próxima temporada de The X Factor”, disse o representante da ITV.

O programa foi criado pelo produtor Simon Cowell, que também era jurado da atração.