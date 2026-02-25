Chega a 46 o número de mortos nas chuvas na Zona da Mata Mineira

Subiu para 46 o número de mortes provocadas pelos temporais e deslizamentos que atingem a Zona da Mata de Minas Gerais desde a última segunda-feira (23). O balanço mais recente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais aponta 40 vítimas fatais em Juiz de Fora e 6 em Ubá.

As equipes de resgate seguem mobilizadas em oito áreas dos dois municípios, já que pelo menos 21 pessoas continuam desaparecidas.

Situação dos atingidos

Juiz de Fora: cerca de 3 mil desabrigados e 400 desalojados

Ubá: 26 desabrigados e 178 desalojados

São consideradas desabrigadas as pessoas que perderam suas casas e estão em abrigos públicos. Já as desalojadas são aquelas que precisaram sair temporariamente de casa e estão acolhidas por amigos ou familiares.

Cidade vizinha em calamidade

O município de Matias Barbosa, vizinho às áreas mais atingidas, também enfrenta alagamentos severos. A prefeitura:

suspendeu serviços de educação e saúde

decretou estado de calamidade pública

Imagens aéreas mostram a cidade amplamente inundada.

Alerta de mais chuvas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de grande perigo para a Zona da Mata mineira válido até 23h59 de sexta-feira (27).

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) classifica como muito alta a possibilidade de:

novas enxurradas

alagamentos em áreas com drenagem deficiente

inundações em Juiz de Fora

Força-tarefa em campo

A Defesa Civil Nacional enviou oito técnicos do Grupo de Apoio a Desastres (Gade) para reforçar as ações.

Também atuam na região equipes:

da Força Nacional do SUS

do Sistema Único de Assistência Social (Suas)

do Departamento de Emergências em Saúde Pública

O governo federal já reconheceu o estado de calamidade pública em Juiz de Fora, o que facilita a liberação de recursos e apoio emergencial.

