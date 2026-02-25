Nacional
Chega a 46 o número de mortos nas chuvas na Zona da Mata Mineira
Subiu para 46 o número de mortes provocadas pelos temporais e deslizamentos que atingem a Zona da Mata de Minas Gerais desde a última segunda-feira (23). O balanço mais recente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais aponta 40 vítimas fatais em Juiz de Fora e 6 em Ubá.
As equipes de resgate seguem mobilizadas em oito áreas dos dois municípios, já que pelo menos 21 pessoas continuam desaparecidas.
Situação dos atingidos
-
Juiz de Fora: cerca de 3 mil desabrigados e 400 desalojados
-
Ubá: 26 desabrigados e 178 desalojados
São consideradas desabrigadas as pessoas que perderam suas casas e estão em abrigos públicos. Já as desalojadas são aquelas que precisaram sair temporariamente de casa e estão acolhidas por amigos ou familiares.
Cidade vizinha em calamidade
O município de Matias Barbosa, vizinho às áreas mais atingidas, também enfrenta alagamentos severos. A prefeitura:
-
suspendeu serviços de educação e saúde
-
decretou estado de calamidade pública
Imagens aéreas mostram a cidade amplamente inundada.
Alerta de mais chuvas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de grande perigo para a Zona da Mata mineira válido até 23h59 de sexta-feira (27).
O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) classifica como muito alta a possibilidade de:
-
novas enxurradas
-
alagamentos em áreas com drenagem deficiente
-
inundações em Juiz de Fora
Força-tarefa em campo
A Defesa Civil Nacional enviou oito técnicos do Grupo de Apoio a Desastres (Gade) para reforçar as ações.
Também atuam na região equipes:
-
da Força Nacional do SUS
-
do Sistema Único de Assistência Social (Suas)
-
do Departamento de Emergências em Saúde Pública
O governo federal já reconheceu o estado de calamidade pública em Juiz de Fora, o que facilita a liberação de recursos e apoio emergencial.
📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!
Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp
Carol Peixinho dança com o filho e encanta seguidores nas redes sociais: ‘Lindeza’
A influenciadora Carol Peixinho, de 40 anos, derreteu os seguidores nesta quarta-feira (25) ao publicar um vídeo dançando com o...
Mulher é presa por decepar dedos dos pés da mãe por motivos religiosos
A vítima contou inicialmente a policiais militares que as amputações teriam sido provocadas por uma queda para enganar as autoridades...
Homem arma emboscada e mata jovem por quem nutria “amor platônico”
Suspeito roubou bolsa da vítima e a convenceu a ir até a casa dele para recuperar o objeto. No local,...
Celular de mãe suspeita de envenenar filha de 3 anos com chumbinho é periciado
Chumbinho aparece no centro das investigações após a polícia ter acesso a áudios em que a mãe já falava sobre...
Força Tática do 6º Batalhão detém suspeito armado em Central Carapina
Na tarde dessa terça-feira (24), uma ação rápida da Força Tática e do Serviço de inteligência do 6º Batalhão resultou...
Acusado de ameaçar grávida durante roubo é preso após 3 anos foragido no ES
Um homem de 33 anos, foragido da Justiça de Conceição do Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi preso na...
Há benefícios de não usar cueca? Urologista cita mitos e verdades
Nos últimos tempos, espalhou-se pelas redes sociais o debate sobre usar ou não cueca, especialmente com foco em fertilidade. Há...
FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial
Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025
Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista
O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...
Regional
Corregedoria do TJES sugere saída de juiz de São Gabriel da Palha
A Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) sugeriu a remoção ou permuta de um...
Suspeito de abusar sexualmente de duas crianças é preso em Conceição da Barra
Os casos foram registrados em 2024, quando as vítimas tinham 11 e 5 anos; segundo a polícia, ele se aproveitava...
Fábrica terá capacidade de produzir 200 mil veículos por ano
O Espírito Santo entrou de vez no mapa da indústria automotiva global. A montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) apresentou...
Estadual
Vitória sedia reunião de gestores públicos de TI a partir desta quinta (26)
Cibersegurança, investimentos em Data Center, inteligência artificial e transformação digital no setor público serão temas da 176ª ROCA – Reunião...
Prodest participa de evento sobre tecnologia em Marataízes
O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) está participando do Cidade Expo Inovadora...
Espírito Santo deve ter chuva persistente com nova atuação da ZCAS
O Espírito Santo entrou na rota de mais um episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que deve...
Nacional
Chega a 46 o número de mortos nas chuvas na Zona da Mata Mineira
Subiu para 46 o número de mortes provocadas pelos temporais e deslizamentos que atingem a Zona da Mata de Minas...
Vídeo mostra resgate emocionante de bebê após enchente em MG
Um momento de forte emoção marcou os desdobramentos das chuvas que castigaram a Zona da Mata mineira nesta semana. Um...
VÍDEO | Momento romântico termina em tragédia após mulher ser arrastada por onda
O que deveria ser uma lembrança inesquecível de um casal à beira-mar transformou-se em um cenário de horror e luto...
Policial
PRF recupera caminhão clonado em Cariacica
A Polícia Rodoviária Federal recuperou um caminhão clonado no início da tarde desta quarta-feira (25), no km 295 da BR-101,...
Deic de Guarapari cumpre mandado contra suspeito de tentativa de latrocínio no Centro de Guarapari
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, cumpriu mandado...
PCES cumpre mandado por tentativa de homicídio em Anchieta e flagra crime ambiental durante buscas
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 10ª Delegacia Regional de Anchieta, prendeu, nessa terça-feira (24), um...
ENTRETENIMENTO
Bella Longuinho se declara ao namorado em aniversário: ‘Aniversário do meu primeiro’
A influenciadora Bella Longuinho usou as redes sociais nesta quarta-feira (25), para homenagear o namorado, Wil Leite, que celebrou mais...
Lauana Prado celebra aniversário do enteado com linda declaração: ‘Amor’
A cantora sertaneja Lauana Prado emocionou os seguidores nesta quarta-feira (25), ao celebrar mais um ano de vida do enteado,...
Giovanna Buscacio se declara no aniversário do filho de Ronaldinho Gaúcho: ‘Fortaleceu’
A influenciadora Giovanna Buscacio, de 25 anos, celebrou nesta quarta-feira (25), o aniversário de 21 anos do namorado, João Mendes....
POLÍTICA
Atividade pedagógica sobre religiões de matriz africana é tema de projeto
O deputado Lucas Polese (PL) quer assegurar que pais ou responsáveis possam vedar a participação de filhos ou dependentes em...
Zé Preto quer isenção de IPVA e de taxa de registro para motos de até 150cc
O deputado Zé Preto (sem partido) apresentou Projeto de Lei (PL) 822/2025, que concede isenção tributária e condições especiais para...
Descongelamento de benefícios de servidores é abordado por deputado
O deputado Mazinho dos Anjos (PSDB) participou de forma virtual da sessão ordinária desta quarta-feira (25) para tratar da aplicação,...
Esportes
Luverdense vence Sport Sinop e garante vaga na final do Mato-grossense
O Luverdense Esporte Clube protagonizou uma noite de drama e superação neste domingo (22.02) e assegurou sua tão sonhada vaga...
América-MG arranca empate nos acréscimos contra o Atlético-MG
Um clássico mineiro cheio de emoção na Arena MRV terminou com um empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e...
Corinthians conquista vaga nas semifinais do Paulistão em drama eletrizante
Em uma noite de tirar o fôlego no Canindé, o Corinthians assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus4 dias ago
Três homens são mortos a tiros durante churrasco em bairro de São Mateus
-
São Mateus5 dias ago
Bebê engasgado é salvo por policiais no Balneário de Guriri
-
São Mateus4 dias ago
Polícia encontra drogas após denúncia de violência doméstica em São Mateus
-
Internacional6 dias ago
Menina diz ter “amiga” em cemitério e surpreende a mãe ao apresentá-la
-
Variedades6 dias ago
Detida por biquíni, modelo do OnlyFans relata horas presa e extorsão
-
Nacional4 dias ago
Perícia não vê indício de abuso de homem morto pela filha presa nua
-
Regional5 dias ago
Motorista de ônibus escolar morre após infarto e acidente no Norte do ES
-
Regional6 dias ago
Corpo de jovem é encontrado em represa de Nova Venécia