Chefe do tráfico é preso em Presidente Kennedy

A Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy prendeu um homem de 30 anos, no bairro Marobá, em Presidente Kennedy, nessa quinta-feira (05). Ele é suspeito de ter assumido o tráfico de drogas na região, após a morte do líder no dia 20 de dezembro de 2022. A ação foi realizada com a Guarda Municipal de Presidente Kennedy (GMPK) e a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

As equipes receberam informações de que o suspeito estava traficando em frente a uma igreja do bairro.

“Em decorrência da informação, fomos ao local e encontramos o indivíduo no terreno, com uma pochete preta. Ele foi abordado e na busca pessoal foram encontrados, dentro da pochete, 17 pedras de substância similar ao crack, uma quantidade de pó branco dentro de uma sacola do tamanho de uma bola de pingue-pongue, um celular e R$ 510,00 em espécie, além de diversas sacolas de chup-chup”, contou o titular da Polícia de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana.

O conduzido foi apresentado na Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado ao presídio.

