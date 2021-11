Hanna Rocha Chay Suede registra primeiro banho do filho caçula: ‘Primeiro do Zezé’





Chay Suede registrou nesta terça-feira (23) o primeiro banho do filho caçula, José, com a esposa Laura Neiva em suas redes sociais.





Em seus stories do Instagram, o ator postou uma foto com o pequeno no colo embaixo do chuveiro durante o banho. “Primeiro banho do Zezé”, escreveu na legenda.

Através das redes sociais, Laura Neiva contou que José nasceu no dia 17 de novembro. Além dele, Chay e Laura são pais de Maria, de 1 ano, primogênita do casal que está junto desde 2019.

Na postagem em seu perfil oficial no Instagram, Laura escreveu: “José chegou ontem”, enquanto Chay se derreteu. “Meu tesouro”, completou o ator.

