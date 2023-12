“Chaves: A Exposição” chega ao Brasil para celebrar os 40 anos; saiba mais

Foto: Reprodução “Chaves: A Exposição” chega ao Brasil para celebrar os 40 anos

Quem não ama Chaves? Há 40 anos essa série que ganhou o coração muitos espectadores chegou no Brasil. Em comemoração a essa data especial, uma exposição inédita e imersiva sobre os personagens que alegraram a nossa infância está aconrecendo. Ficou curioso? Vamos te contar mais detalhes.

A exposição acontece em São Paulo e contará também com a história da vida e da obra de Roberto Bolaños, criador das séries Chaves e Chapolin Colorado. Além disso, o local terá a presença de itens originais da produção, como figurinos e roteiros originais trazidos do México exclusivamente para o evento em São Paulo.

Valores dos ingressos

Segundo o site oficial o ingresso pode ser retirado de forma gratuita as terças, na bilheteria física no dia da visita.

Quartas a sextas: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia);

Sábados, domingos e feriados: R$60 (inteira) e R$ 30 (meia);

Gratuito as terças (retira de ingressos na bilheteria física no dia da visita).

Horário de funcionamento

Segunda-feira a exposição fica fechada, mas você tem a oportunidade de visitar esse evento nos outros dias da semana.

Terças a sextas (10h às 20h);

Sábados (10h às 21h) | Domingos e feriados (10h às 20h).

A exposição dura cerca de 1 hora e fica no endereço, R. Cenno Sbrighi, 250 – Água Branca – São Paulo-SP.

Você por dentro do universo da série

A exposição inédita no mundo promete te transportar para dentro das séries “Chaves” e do herói “Chapolin Colorado”, reunindo um acervo exclusivo de figurinos, itens e roteiros originais trazidos do México exclusivamente para a mostra em São Paulo.

A vida e obra de seu criador, o escritor Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito, também será contemplada. Já os cenários serão detalhadamente recriados para oferecer uma experiência única. Será possível “entrar em cena” na tradicional Vila do Chaves, Casa do Seu Madruga, no segundo Pátio da Vila e conhecer, até mesmo, alguns locais do seriado que estavam somente no imaginário do próprio personagem, como a “Sala da Bruxa do 71”, entre outros cenários famosos da série.

Fonte: Mulher