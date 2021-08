Chapecoense e Sport empata na Ilha do Retiro

A Chapecoense entrou em campo na tarde deste sábado (28), em Recife, para disputar contra o Sport o confronto direto que abriu a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do auxiliar técnico Dino Camargo, que substituiu o técnico Pintado – suspenso após ser expulso na última partida – a equipe alviverde não se intimidou e dominou grande parte das ações da partida. A Chape também contou com atuação inspirada do goleiro Keiller, mas, apesar da consistência defensiva e das boas chances no ataque, não alcançou a primeira vitória na competição: placar final de 0 a 0.

A partida:

Apesar da importância crucial da partida para as duas equipes, o primeiro tempo foi de poucas chances criadas e, também, de pouco trabalho para os arqueiros. Na etapa complementar, apesar da pressão inicial do adversário – que teve o seu ímpeto freado pelas grandes defesas do goleiro Keiller -, a Chape reequilibrou as ações e, com as alterações promovidas por Dino, passou a criar as melhores oportunidades.

Aos 19 minutos, após falha do Sport, Bruno Silva ficou com a bola, partiu em direção ao ataque e finalizou para grande defesa do goleiro. Na sobra, Anselmo Ramon chutou na rede, mas pelo lado de fora. A partir dos 36, com a expulsão de Thiago Neves, a Chape ficou com um a mais em campo e apertou a pressão, mas a bola insistiu em não entrar, determinando em 0 a 0 o placar final.

Próxima partida:

Agora, a Chapecoense volta a campo na terça-feira (07), quando recebe o Fluminense, na Arena Condá, em partida que marca a última rodada do turno do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o time carioca acontece às 21h30.