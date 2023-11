Chanceler de Israel promete saída de brasileiros de Gaza nesta sexta

Divulgação/Governo Federal Brasileiros em Gaza





O chanceler de Israel, Eli Cohen, afirmou nesta quinta-feira (9) que os 34 brasileiros que estão na Faixa de Gaza entrarão na sexta (10) na lista de estrangeiros autorizados a passar pela fronteira de Rafah, no Egito. A declaração foi dada ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, por telefone.

De acordo com informações da coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo, essa foi a quarta vez que os dois chanceleres conversaram para falar sobre o assunto.

Vieira cobrou Cohen sobre a promessa feita na semana passada, que justificou os fechamentos inesperados na fronteira como impeditivo de liberar os brasileiros no prazo estipulado inicialmente, que era até quarta (8).

O governo do Egito permitiu que a FAB (Força Aérea Brasileira) pouse em Al Arish, cidade egípcia que fica cerca de 53 km da Faixa de Gaza. O governo brasileiro pretende buscar os brasileiros que esperam autorização para sair da zona de guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas.





O presidente da República autorizou o uso do avião brasileiro para resgatar civis que estão no conflito. A aeronave, um VC-2, modelo Embraer 190, está na cidade do Cairo, capital do Egito.

Ficou decidido que grupos da Embaixada do Brasil no Egito irão nesta quinta até a fronteira de Rafah para se encontrarem com os brasileiros.

Os civis brasileiros são formados por 18 crianças, 10 mulheres e 6 homens. Todos se encontram ao sul de Gaza.

Fonte: Nacional