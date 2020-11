Redação CHAMELEO se une a Pabllo Vittar no novo single “Frequente(mente)”

O cantor CHAMELEO se uniu à cantora Pabllo Vittar para o lançamento do novo single Frequente(mente) , que já está disponível em todas as plataformas digitais pela Liga Music . A faixa ganhará também um videoclipe no canal oficial do artista.

Com que frequência você mente? Para festas-surpresa de amigos ou já inventou algo que machucou uma pessoa? Falar sobre esse assunto é algo íntimo e que revela muito do que é o ser humano, em sua essência. Essa temática, além dos debates que traz consigo, é o pano de fundo para o single.

A música fala de um relacionamento baseado em mentiras, que deixa cicatrizes e quebra a confiança no parceiro (a). “Você diz que não, mas sei que cê mente, frequentemente” . Com esse refrão, a música é envolvente e pulsa a cada trecho. Pabllo chega com versos ritmados e canta em um estilo que poucas vezes foi visto pelo público. A melodia extasia.

Esse encontro dos dois reflete muito mais do que apenas uma parceria musical, é uma comemoração de amigos de longa data, que esperaram ansiosamente por esse momento e agora tem a oportunidade de mostrar ao público um projeto tão meticulosamente pensado.

“Trabalhar ao lado de uma de suas melhores amigas não é para qualquer um, né? Estou muito feliz com essa música com a Pabllo, com essa nossa liberdade em mostrar ao mundo um pouco do que sentimos e somos como artistas. Esse single foi feito com amor e dedicação, espero que vocês gostem do resultado” , comenta CHAMELEO.

Para Pabllo , o sentimento desse feat é o mesmo: “Eu amo o CHAMELEO, somos amigos há séculos e sempre falamos de lançar algo juntos. Mas não podia ser uma simples música, tinha que ser “a” música haha. Achamos uma letra e melodia que combinaram 100% conosco e como adoramos o universo das histórias, construímos esse clipe sci-fi ao lado de toda equipe”.

O clipe foi dirigido pelo publicitário e produtor de conteúdo digital, Federico Devito . O mood da gravação bebeu de fortes referências de sci-fi ( Science Fiction ), trazendo uma linguagem futurista, misturando elementos de realidade e outros fantasiosos, sempre com base na tecnologia e ciência, com seus bons e malefícios.

A mentira e seu poder são instalados nos seres humanos e os fazem ter comportamentos e atitudes padronizados. Como máquinas, perdem seus sentidos, seus pensamentos e só reproduzem o que são indicados a fazer.

“Se me perguntarem como é gravar ao lado de CHAMELEO e Pabllo Vittar no mesmo set, eu não saberia dizer em palavras. Ainda mais em uma estreia como diretor! Imagine a honra que senti. Fiquei muito grato pelo convite e quis trazer nesse roteiro a essência dos cantores e esse universo de ficção científica, de experimentos em laboratório, com inspirações no que grandes nomes do exterior já fazem, mas que aqui no Brasil ainda são muito pouco explorados” , diz Federico.

Ouça o single: