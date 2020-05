Chamado de “gagá” por ex-colega, Alexandre Garcia responde: “as máscaras caem”

O incontestável sucesso das lives sertanejas no YouTube ganhou mais um reforço: Gutto Soares, dono dos hits “Gabriela” e “Coração no 150”, um feat com Dynho Alves e MC Mirella . Tendo a roça como cenário, o artista fez uma grande apresentação em que intercalou canções de seu novo trabalho com outras já conhecidas e brincou dizendo que “foi uma live genuinamente mineira para celebrar o jeito mineiro de se ‘mineirar'”. Foram mais de 27 mil pessoas conectadas durante as quatro horas e meia de apresentação, mais de R$ 4 mil em dinheiro e mais de 133 cestas básicas. Ele ainda não anunciou oficialmente os destinos de suas doações, mas agradeceu “a todos que assistiram e ajudaram tantas famílias nesse momento tão difícil”.

Divulgação Gutto Soares na Live in Roça





Com a boa repercussão do projeto, Gutto já começou a pensar na segunda edição da ” Live in Roça “. Detalhe que chama a atenção: o próprio cantor colocou a mão na massa e cuidou de todos os detalhes do cenário rural. Já a tia e empresária, Eliete Gontijo, atacou de assistente de palco, interagiu com internautas e foi muito elogiada pela desenvoltura ao microfone. Para quem ainda não sabe, o top 5 nacional é quase todo sertanejo: Marília Mendonça (3,3 milhões de visualizações no pico), Jorge e Mateus (3,16 milhões), Gusttavo Lima (2,76 milhões), Sandy e Júnior (2,54 milhões) e Henrique e Juliano (2,06 milhões).

Divulgação Gutto Soares





Por falar nisso, Gutto está em contagem regressiva para o lançamento do DVD “Live in Goiânia”, gravado em agosto do ano passado e já disponível em todas as plataformas de streaming. Ah, mas não é só: dias antes do anúncio oficial da quarentena do coronavírus, ele esteve nos estúdios do SBT, em São Paulo, para a gravação do “Programa Raul Gil”. Ao descrever a emoção, relembrou o início de sua trajetória. “O menino do interior de Minas Gerais, que muitos disseram que ‘não chegaria a lugar algum’, tem um Deus grande ao seu lado, desde a época das carrocerias de caminhões no meio da terra”. Vem muita coisa boa por aí.

Divulgação Gutto Soares

Tempo de se reinventar

Com o firme propósito de que “é tempo de pensar fora da caixa”, João Passos, fotógrafo de celebridades há mais de duas décadas, decidiu inovar o jeito de trabalhar durante a pandemia do novo coronavírus, com ensaios a distância. Um deles foi feito em pleno Dia das Mães, com Mylla Christie, que está no ar na novela ” As Aventuras de Poliana “, do SBT. Tudo é feito por alguns aplicativos de chamada de vídeo que tenham uma boa qualidade da imagem e permitam a captura de tela.

Divulgação/João Passos Mylla Christie e Tutinho





“É uma técnica nova que alguns profissionais estão adotando nesse momento de isolamento social. Ela é feita através de apps e com o uso de notebook, tablet ou celular. Eu, por exemplo, optei pelo celular. Faço o clique e dirijo a cena mesmo de longe. Uma boa maneira de continuar fotografando e levando arte para quem está em casa na quarentena”, explicou à coluna. A expectativa foi grande, e o resultado agradou em cheio a atriz, que posou com o filho, Arthur, o Tutinho, fruto do casamento com o empresário Tutu Sartori. “Que Deus te abençoe muito nesse novo projeto. Você tem tanto talento e vai ajudar muita gente”.

Outro projeto de João Passos é o livro “15 Anos de Tapete Vermelho” em que ele conta, por meio de seus registros, algumas das histórias que viveu ao lado de famosos como Gisele Bündchen e Hebe Camargo.

Mães em quarentena

Debby Lagranha , que ficou conhecida nos anos 1990 e 2000 por atuar no humorístico “A Turma do Didi” e em outros programas infantis, revelou que, diante de todas as novidades e desafios que está vivendo por conta da pandemia do novo coronavírus, a filha Duda tem sido a sua maior superação. “Tentamos manter a rotina dela o mais próximo da realidade, mas criar tantas atividades para entreter ‘a furacão’ não está sendo fácil”, detalhou, acrescentando ter explicado tudo sobre a Covid-19 da forma mais leve possível. “Fazíamos um monstrinho de canetinha na palma da mão dela para incentivá-la à higienização correta, e, até o fim do dia, ele tinha que desaparecer”.

Divulgação/NathaliaBrum Duda, Debby e Therese





A ex-atriz mirim também contou que, pouco antes do início da quarentena, foi atualizar o seu material de divulgação no Maternity Estúdio, no Rio de Janeiro, e aproveitou para registrar as três gerações. “Minha mãe Therese é a minha grande parceira de vida e até hoje me acompanha na maioria dos meus trabalhos artísticos”, completou a também ex-participante da quarta edição do reality show ” Power Couple Brasil “, da RecordTV.

Bolo e guaraná

Quem disse que as celebrações precisam ser deixadas de lado neste momento não viu o “parabéns a você” todo especial da Bella, filha do cantor sertanejo Edson , da dupla com Hudson , e da apresentadora Deia Cypri. Com o isolamento social recomendado em todo o planeta pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a comemoração não foi cancelada, mas ajustada. O tema? Bella faz um em casa. “Sonhamos com esse dia, e, mesmo em meio a tudo o que está acontecendo, a mamãe e o papai jamais deixariam passar essa data em branco. Teve, sim, só para nós, mas foi linda e inesquecível”. Deia, no entanto, pensa em retomar a ideia mais para frente. “Assim que tudo normalizar, teremos a festa oficial de um ano da nossa filha. Obrigada a cada um de vocês que estiveram mesmo a distância junto de nós mandando mensagens e energias positivas”. Bia e Branca Feres, ex-atletas do nado sincronizado, reagiram ao post e escreveram: “Que família mais linda”, enquanto Sylvia Design os chamou de “meus amores”.

Divulgação/Aline Pires Edson, Deia Cypri e Bella





Très chic! Querida pelas celebs

Não é todo dia que se faz aniversário, e também não é sempre que se enfrenta uma pandemia. Que o diga Sirlei Santos , que está à frente da Memorie Eventos, com atuação em São Paulo, que não se deu por vencida e montou uma mesa linda para comemorar os seus 37 anos de idade. Pela primeira vez, sem convidados. Só mesmo com quem está passando a quarentena do coronavírus. E a história é bem mais “gente como a gente” do que poderíamos imaginar. Durante participação no “Programa Paulinho Boa Pessoa”, na Super Rádio 1150 AM, Sirlei explicou: “Essa minha ideia foi uma forma de demonstrar meu amor à arte de decorar e improvisar, de me reinventar”. Empreendedora nata e atenta às novas oportunidades, a “party planner” queridinha dos famosos contou ainda que o destaque é consequência de um trabalho bem feito. “Sou muito realizada e dou sorte de fazer o que eu gosto, por isso penso em tudo nos mínimos detalhes, começo, meio e fim, até que um projeto se concretize. Amo o que faço e sei que esse toque de carinho faz toda a diferença”, justificou. Como não amar?

Divulgação Sirlei Santos





E o suco?

Adepta das cirurgias plásticas, uma famosa cantora insiste em dizer que a sua excelente forma física é graças ao suco de couve, do qual não abre mão. Só que é balela. “Ela fala isso para poder despistar, mas fica toda sem graça quando ouve alguém dizer que está se entupindo de suco e não vê os resultados. Tanto que dá uma risadinha amarela e muda de assunto na mesma hora”, entregou uma amiga da artista. Xi…

Conta Bandeira

Reprodução Mais destaques





•Depois do “Big Brother Brasil 11”, da Globo, tornou-se desnecessário apresentá-lo: Rodrigo Carvalho é um dos personal trainers mais disputados do Brasil. Conhecido pelo método “Padrão Carvalho”, ele já ajudou milhares de pessoas a alcançarem os seus objetivos. “Hoje o meu maior prazer é saber que participo da transformação de mentes e corpos, levando melhoria de vida”, manifestou-se o instrutor, que disponibiliza assessoria on-line e contabiliza mais de cinco mil alunos e “25 mil quilos queimados”, somatório do que os seus clientes já eliminaram. Ah, e os resultados são apresentados diariamente em seu perfil no Instagram.

•Na semana passada, Analu Borges usou as redes sociais para extravasar a alegria que sentiu ao dar de cara com Anitta aparecendo de surpresa em sua live. “Eita. Feliz demais com essa trolagem do bem dos tios Daniel Zukerman e Maurício Meirelles. A diva Anitta entrou no meu bate-papo, amei”, disse a artista mirim, sem esconder o choro e tampouco conter a emoção. Simpática, a dona do hit “Show das Poderosas” a parabenizou, dizendo: “Você canta muito, que mara, que você tenha muito sucesso em sua vida. Eu amei”. Já o zagueiro Douglas Bacelar, ex-Chapecoense, deixou um “sensacional” no post com os melhores momentos da participação. Por falar nisso, o programa “Anitta Dentro da Casinha”, que estreia nesta quinta, dia 14, às 23h, no Multishow, contará com um quadro de invasão de lives. A ideia é mostrar a cantora mais dois amigos saindo em busca de pessoas que estejam fazendo transmissões ao vivo.

• Antes de a quarentena começar a valer em todo o estado de São Paulo, o apresentador Thiago Rocha, colunista do programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, aproveitou um dia de folga na agenda para prestigiar o salão do amigo hairstylist Márcio Xavier, marido da atriz e ex-BBB Janaina do Mar, no Parque São Lucas, em São Paulo. Por lá, fez massagens com a terapeuta corporal holística Cinthia Michele da Silva Barros, a mão com a manicure Érica Oliveira e colocou o papo em dia com a assessora de imprensa Val Góis. Depois, posou todo todo para fotos com parte da equipe.

•A psicóloga Rosangela Sampaio foi a convidada especial de uma grande marca de produtos para cabelos para uma live sobre a relação da ansiedade e a queda capilar neste período de pandemia, em que mais de um milhão de pessoas acompanharam o bate-papo. Ela também foi chamada pela jornalista Analice Nicolau para uma transmissão ao vivo sobre rivalidade feminina e violência contra a mulher, temas de alguns de seus livros, e vem produzindo materiais em vídeo para deixar o canal do YouTube vinculado ao seu programa semanal da Rádio Exclusiva FM, o “Mulheres em Flow”, ainda mais recheado de conteúdo.

•Atualmente, tem serviço personalizado para quase tudo: personal trainer, personal diet, personal style e também personal shopper. Exemplo disso é Melissa Biscoto, que está à frente da Mel Shopper e já atendeu Thammy Miranda e Andressa Ferreira, Deia Cypri e o maridão, o cantor Edson Cadorini, da dupla Edson & Hudson, Sabrina Sato, Thaeme e Roberta Zuniga. Além disso, oferece serviço presencial e a distância com videoconferência para quem quer fazer o enxoval do bebê em Miami, Orlando, Boston e, agora, no Brasil. Só para se ter ideia do poder da empresária, ela já foi tema de pauta da prestigiada revista “Pequenas Empresas & Grandes Negócios”, da Editora Globo.

•Lara Gois é jornalista, modelo, atriz e responsável por um e-book que está fazendo um “barulhinho bom”, o “Receitas Alcalinas & Saudáveis”. “Não é de dieta, é de alimentação funcional”, como fez questão de frisar a multimídia, que, há oito anos, teve câncer de mama e quase enfrentou leucemia. O mais interessante, porém, é que a naturalidade e o otimismo demonstrados a cada momento de sua luta a transformaram em um exemplo para quem enfrenta a mesma doença. “Fiz o tratamento da limpeza do sangue, tive que adaptar e criar receitas. Mudei a alimentação e, com o uso de suplementos naturais de ervas, me curei! Agora, não preciso seguir dieta, porque mudei o meu metabolismo. O sistema digestório funciona bem, mas é bom manter o organismo alcalino e, com isso, a imunidade alta, principalmente neste momento de pandemia. Este tratamento não é só indicado para quem tem câncer e, sim, diversas doenças”, manifestou-se Lara, minutos antes de reforçar que “uma alimentação mais alcalina é importante para manter a saúde”.

• Repórter do programa “The Love School”, da RecordTV, Adriana Amaral estreou no mundo das lives de quarentena e está compartilhando conhecimento e entretenimento com os seus seguidores das mídias digitais. A jornalista tem feito uma série de bate-papos com convidados especiais. Já passaram pelo Instagram da moça a consultora financeira e colunista do “Jornal da Record” Patricia Lages, Jaqueline Cordeiro, astróloga e colunista do programa “Mulheres”, da TV Gazeta, o músico João Suplicy, o ator e humorista Nizo Neto, os sertanejos Zé Henrique & Gabriel, as cantoras Adryana Ribeiro e Simone Cipriano, do Fat Family, além de nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas e a própria filha do Bispo Edir Macedo, Cristiane Cardoso. Vá em frente. Ouvir Adriana sempre vale a pena!

• Pelo visto, Gracyanne Barbosa faz parte do time do cantor e compositor Erasmo Carlos, que disse amar as redes sociais e não simpatizar com o lado que evidencia a maldade, a perversidade e a agressividade das pessoas em relação aos artistas. É que a musa fitness e esposa do pagodeiro Belo chamou a atenção de uma seguidora do Instagram que a definiu como “coisa orrorosa”. Sem “h” mesmo. Elegantemente, Gracy respondeu: “Querida, use o tempo que tem livre para estudar e aprimorar o português. Melhor do que ficar escrevendo em páginas de pessoas que você não curte”.

• Implantodontista, periodontista, mestre em endodontia, doutoranda em periodontia, professora de harmonização orofacial (a número um sem agulhas) e palestrante de cursos de toxina botulínica terapêutica, redução de papada e fios de sustentação, enfim, múltipla. Assim é a doutora Manuela Bafini, uma das mais respeitadas profissionais da odontologia. Soma-se a isso o “Guia Prático Ilustrado Bichectomia”, que tem o intuito de desmistificar a cirurgia em questão, indicando os casos em que efetivamente se recomenda sua aplicação e elucidando todas as dúvidas quanto ao procedimento, da maneira mais simples e didática possível. É indicado, sobretudo, para cirurgiões-dentistas e outros profissionais da saúde que tenham interesse nessa prática. Em um dos capítulos, Manu Bafini fez questão de reforçar que “a bichectomia não envelhece, e sim o contrário. Estimula o rejuvenescimento” e que “as transformações estéticas costumam elevar a autoestima das pessoas, que, consequentemente, se cuidam mais e, portanto, evitam o envelhecimento precoce”. Tá dado o recado!