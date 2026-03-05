Connect with us

Estadual

Chamadão EJA amplia mobilização e registra grande adesão na Grande Vitória

A Secretaria da Educação (Sedu) segue com a mobilização do Chamadão da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 2026, iniciado no último dia 23 de fevereiro, com ampla adesão da população e resultados positivos nas primeiras ações realizadas na Grande Vitória.

Desde o lançamento da iniciativa, foram promovidas panfletagens e abordagens em pontos estratégicos, levando informação a trabalhadores, comerciantes e frequentadores de espaços de grande circulação. As equipes estiveram na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, e na Avenida Central, na Serra, além de realizarem panfletagens nas feiras populares da Grande Vitória.

A mobilização também contou com ações no sistema aquaviário, com atividade na Praça do Papa, ampliando o alcance da campanha e fortalecendo o diálogo com o público que deseja retomar os estudos e concluir o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio.

Nesta quarta-feira (04), a equipe realiza panfletagem no Terminal Rodoviário de Vitória, intensificando a divulgação junto aos usuários do transporte intermunicipal. Já nesta sexta-feira (06), as ações ocorrerão nos terminais de Jacaraípe, na Serra, e de Campo Grande, em Cariacica, encerrando o ciclo de mobilizações programadas para a Região Metropolitana.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, reforçou que o Chamadão tem cumprido seu papel de aproximar a escola de quem ainda não concluiu a Educação Básica. “Temos encontrado muitas pessoas interessadas em voltar a estudar, tirar dúvidas e buscar novas oportunidades. Essa presença nos territórios mostra que a EJA está viva, ativa e pronta para acolher cada estudante que decide retomar sua trajetória escolar”, destacou.

A gerente de Educação de Jovens e Adultos, Mariana Berger, ressaltou o engajamento das equipes e a receptividade do público. “As ações têm sido muito positivas. Estamos dialogando diretamente com a população, esclarecendo dúvidas e orientando sobre como realizar a matrícula. O envolvimento das Superintendências Regionais e das escolas tem sido fundamental para o sucesso dessa mobilização”, afirmou.

