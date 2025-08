‘Chamadão da EJA’ chega ao interior com novas ações de mobilização por matrículas

Após os resultados positivos das ações do “Chamadão da EJA” realizadas nos terminais de ônibus da Grande Vitória, em unidades prisionais e em praças da região metropolitana, a Secretaria da Educação (Sedu) dá início a uma nova etapa da mobilização. A partir desta segunda-feira (04), as atividades chegam ao interior do Estado, com o objetivo de ampliar a busca ativa por jovens e adultos que desejam retomar os estudos, alcançando diferentes regiões do Espírito Santo com ações em locais de grande circulação.

Nesta nova fase, as ações serão realizadas no município de Linhares, nesta segunda-feira (04), das 12h às 16h. Em seguida, na terça-feira (05), em Colatina, das 10h às 12h e das 13h às 16h. Já na quinta-feira (07), a ação será realizada em Cachoeiro de Itapemirim, também das 10h às 12h e das 13h às 16h. As atividades ocorrerão em locais de grande circulação de pessoas, como praças, centros comerciais e feiras livres, sempre nas proximidades das unidades dos Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja).

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, explicou que, na capital, a campanha passou por pontos estratégicos, como os arredores da sede da Sedu, onde foi realizada uma edição do “adesivEJA”, com plantão tira-dúvidas e distribuição de material informativo, além de ações nas praças de Itararé e Costa Pereira, em parceria com a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Hildebrando Lucas e com o Ceeja de Vitória.

“A ação faz parte das estratégias do Governo do Estado para ampliar o acesso à Educação de Jovens e Adultos e incentivar a matrícula de pessoas que, por diferentes motivos, não concluíram a escolarização na idade regular. Ao longo do ano letivo, outras ações estão previstas para dar continuidade à mobilização em todo o território capixaba”, destacou o secretário.

Já a gerente de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Mariane Berger, frisou que essas mobilizações oferecem à população a oportunidade de conhecer melhor as modalidades da EJA, bem como de receber orientações sobre como efetuar a matrícula. “Nosso foco é facilitar o acesso à informação e mostrar que é possível retomar os estudos em qualquer fase da vida. Estamos presentes em locais frequentados no dia a dia, tornando o processo mais acessível e acolhedor”, afirmou a gerente.

