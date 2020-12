Chamada Pública 2021: período para solicitação de Rematrícula e Transferência Interna termina nesta quarta-feira (09)

O período para solicitar a Rematrícula e Transferência Interna da Rede Estadual termina nesta quarta-feira (09). Este ano, essa etapa conta com algumas mudanças: a Rematrícula poderá ser feita pela escola, por meio do perfil da unidade no Sistema Estadual de Gestão Escolar (Seges), após sondagem do aluno e/ou responsável. Já a Transferência Interna deverá ser feita, exclusivamente, pelo aluno e/ou responsável no Seges.

Acesse o Seges clicando AQUI.

Outra novidade é que só será possível a Transferência Interna de alunos que irão cursar a modalidade de ensino que a escola onde o aluno está matriculado não oferece, por exemplo: o estudante terminou o Fundamental I (1º ao 5º ano) e a escola onde está matriculado, não oferece o Fundamental II (6º ao 9º ano). Nesse caso, o estudante/responsável deve procurar uma unidade escolar que oferte o Fundamental II.

Além disso, na fase da Transferência Interna, os alunos da Rede terão preferência sobre o novato. Ou seja, na disputa por uma vaga, a preferência é de quem já está matriculado em umas das escolas estaduais. É uma forma de priorizar quem mora, de fato, perto da unidade onde vai estudar.

Cronograma Chamada Pública Escolar 2021 Solicitação de Rematrícula e/ou Solicitação de Transferência Interna 18/11/2020 a 09/12/2020 Solicitação de Pré-Matrícula 10/12/2020 a 28/12/2020 Divulgação do resultado da Rematrícula e Transferência Até 11/01/2021 Efetivação da matrícula dos alunos proveniente das etapas Transferência Interna e Pré-matrícula De 12/01/2021 a 25/01/2021 Chamamento dos alunos constantes na lista de suplência De 26/01/2021 a 12/02/2021

Clique AQUI e fique por dentro de todas as informações da Chamada Pública 2021.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sedu

Mirela Marcarini / Geiza Ardiçon / Soraia Camata

(27) 3636-7705 / 7706/ 7707/ 7888 / 99956-2479 / 99802-9043

[email protected] / [email protected] / [email protected]