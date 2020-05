.

CHAMADA PARA CONVOCAÇÃO DOS MILITARES DA RESERVA REMUNERADA AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO EM ATENDIMENTO DE PREENCHIMENTO DE VAGAS NA PMES – SOMENTE PARA AS PRAÇAS.

As inscrições terão início a partir do dia 18/05/2020.

As informações poderão ser acompanhadas através de seus respectivos e-mails.

Os militares RR interessados no retorno voluntário devem preencher a Ficha de Inscrição que demonstra interesse do militar em retornar ao serviço ativo voluntário (ANEXO I) devidamente assinada, digitalizada e encaminhá-la para o e-mail [email protected] ou pelo sistema E-DOCS. Os militares que já preencheram a ficha de demonstração de interesse deverão preencher novamente e encaminhá-la para atualização das informações.

FINALIDADE: Atuar junto com as Prefeituras na Fiscalização durante o período da Pandemia, bem como outras atividades previstas na Lei Complementar nº 951/2020.

DO PROCESSO SELETIVO: a relação nominal dos militares é encaminhada à Diretoria de Inteligência – DINT, para a Comissão de Avaliação do Comportamento Ético (CACEP). Enquanto a análise é realizada pela CACEP, o militar poderá optar em adiantar os procedimentos da etapa de saúde, estando ciente que é de sua responsabilidade assumir o risco de ser considerado inapto na CACEP e não poder dar continuidade ao processo seletivo. Caso opte por adiantar os procedimentos da etapa da saúde, o militar deverá imprimir a Relação dos Exames Solicitados, o Laudo Cardiológico e a Guia Médica de Saúde (ANEXO II).

Relação dos Exames Solicitados: alguns dos exames serão disponibilizados pelo Hospital da Polícia Militar – HPM.

Laudo Cardiológico: Ao realizar o exame cardiológico o militar deverá levar o Laudo Cardiológico para que seu médico o preencha (ficará em poder do militar para apresentação quando da aplicação do Teste de Aptidão Física).

Guia Médica de Saúde: deverá ser entregue no momento em que o militar passar pela JMS.

Em caso de dúvidas pertinentes à etapa de Saúde contatar: (27)36366593, (27)36366518, (27)36366460.

A Subseção de Pessoal Civil e Convocados da Reserva Remunerada – SPCRR publica no BGPM a relação dos APTOS/INAPTOS da avaliação do comportamento ético e a Chamada à Inspeção de Saúde dos militares aptos na primeira etapa do processo seletivo (CACEP). Aqueles militares que não tiverem acesso ao BGPM poderá solicitar informação através do e-mail [email protected]

Após avaliação pela Junta Militar de Saúde (JMS) os militares deverão deixar na própria JMS sua Guia Médica de Saúde, e aqueles que foram considerados aptos nesta etapa serão convocados a realizar o Teste de Aptidão Física (TAF).

Se APTO nas etapas anteriores, a SPCRR publicará no BGPM a convocação dos militares para realização do Teste de Aptidão Física – TAF.

Para realização do TAF: todos os militares aptos nas etapas anteriores deverão apresentar Laudo Cardiológico declarando sua aptidão para a realização do TAF, conforme Art. 35, § 2º do IRAIS e a Carteira de Identidade Funcional. O TAF é realizado na Academia de Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (APM/PMES), antigo Centro de Formação e Aperfeiçoamento – CFA. Sendo necessário para sua realização: Uniforme D1 conforme Regulamento de Uniformes e Insígnias da Polícia Militar do Espírito Santo (RUIPMES) – II. Composição do uniforme masculino: a) camisa de gola olímpica branca de mangas curtas; b) calção preto; c) meias soquetes brancas; d) sapatos tipo desporto pretos (tênis). III. Composição do uniforme feminino: a) camisa de gola olímpica branca de mangas curtas; b) bermuda de elanca preta; c) “top” de cor preta; d) meias soquetes brancas; e) sapatos tipo desporto pretos (tênis). IV. Posse: obrigatória para oficiais e praças;

Após realização do TAF, será publicado pela SPCRR no BGPM o resultado com a relação dos APTOS/INAPTOS.

Depois da publicação da portaria de convocação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, será realizada a LOTAÇÃO dos militares selecionados pelo Comandante-Geral para se apresentarem em data que ainda será definida.

A LOTAÇÃO será publicada em BGPM pela SPCRR.

Para maiores informações sobre a LOTAÇÃO, os militares deverão contatar: Cap Gratz (27) 998473716, o Cap Correa (27) 98767055, ou o Ten Célio (27) 996158273.

CHAMADA PARA CONVOCAÇÃO DOS MILITARES QUE INGRESSARÃO NA RESERVA REMUNERADA NO MÊS DE MAIO OU NOS PRÓXIMOS MESES E TÊM INTERESSE EM RETORNAR AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO EM ATENDIMENTO DE PREENCHIMENTO DE VAGAS NA PMES – SOMENTE PARA AS PRAÇAS.

As inscrições terão início a partir do dia 18/05/2020.

As informações poderão ser acompanhadas através de seus respectivos e-mails.

Os militares da ativa interessados no retorno voluntário devem preencher a Ficha de Inscrição que demonstra interesse em retornar ao serviço (ANEXO III), devidamente assinada, digitalizada e encaminhá-la para o e-mail [email protected] ou pelo sistema E-DOCS. Os militares que já preencheram a ficha de demonstração de interesse deverão preencher novamente e encaminhá-la para atualização das informações.

O militar que estiver na ativa, até os 30 (trinta) dias anteriores à convocação, é isento das etapas do processo seletivo (Avaliação do Comportamento Ético, Inspeção de Saúde e Teste de Aptidão Física).

