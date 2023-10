Chacina deixa 6 mortos da mesma família na Bahia

Crime aconteceu na manhã de quinta-feira em Jequié (370 km de Salvador), cidade mais violenta do país

Seis pessoas de uma mesma família foram mortas na manhã desta quinta-feira em Jequié (370 km de Salvador). Dentre as vítimas estão uma criança de cinco anos, dois homens e três mulheres, sendo uma delas grávida de nove meses.

A Polícia Civil, que investiga o caso, informou que homens armados invadiram a casa da família que fica no bairro Loteamento Amaralina e dispararam contra as seis pessoas que estavam no local.

As vítimas foram identificadas como Natiele Andrade de Cabral, 22, Elismar Cabral Barreto, 23, Sulivan Cabral Barreto, 35, Maiane Cabral Gomes, 45, Lindivoval de Almeida Cabral, 66, e Laiane Andrade Barreto, 5.

Conforme o relato de parentes, os seis eram de uma família de ciganos, informou a Polícia Militar.

À frente das investigações, a Polícia Civil coletou imagens de câmeras de segurança que ficam no entorno da casa e estão ouvindo testemunhas para tentar identificar os autores e elucidar as circunstâncias do crime.

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontaram Jequié como a cidade do Brasil com maior a média de mortes violentas proporcional à sua população em 2022, com 88,8 mortes para cada 100 mil habitantes. Ao todo, foram 141 assassinatos.