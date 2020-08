Chá de revelação com luta de bebês gigantes viraliza na internet

Muitas pessoas não são abertas o suficiente para mostrarem o que sentem, principalmente quando se trata dos assuntos do coração. E tirar aquela declaração ou assumir um compromisso pode ser uma tarefa bastante complica. Mas, por meio dos astros, podemos encontrar rastros de personalidades semelhantes entre as pessoas. Por isso que, desvendar os mistérios por trás do amor dos signos pode ser uma boa ideia na hora da paquera.

Seja na conquista, o que falar e como se portar. Tudo isso pode receber alguns toques do Zodíaco , para tornar esses momentos bem mais fáceis. Quem saber agora aquela pessoa especial te dê uma chance, ou você consiga desenvolver algo a mais.

Saiba quais são as características do amor dos signos

Áries (21/3 a 20/4)

Vá em frente: ousadia é a palavra de ordem para Áries. Portanto, uma relação cheia de surpresas e ideias criativas para espantar a rotina são o que esse signo gosta. Além disso, adora dominar a situação e não resiste a uma companhia animada e alto-astral.

Cuidado: por pertencer a um signo impulsivo, o par de Áries pode até entender uma reação mais explosiva de sua parte como uma cena de ciúme ou um convite à discussão. Cuidado para não extrapolar e acabar com o romance. Acima de tudo, aja sempre com sinceridade.

Evite : de acordo com o amor dos signos, insegurança é algo que Áries não tolera, já que valoriza a independência e quer alguém que tenha atitudes firmes. Nada de ficar fazendo cobranças, nem apontar os erros do seu amor.

Touro (21/4 a 20/5)

Vá em frente : para se entregar a um relacionamento, Touro precisa de confiança. Se quiser conquistar esse signo, deixe as coisas acontecerem sem pressa. No romance, mostre que seu sentimento é verdadeiro. Para seduzir, aposte ainda mais na sensualidade

Cuidado : é difícil manter o coração de Touro apaixonado se a relação for marcada por mudanças. Se seu par estiver amando pra valer, vai tentar entender sua inconstância, mas é melhor não arriscar. Mantenha o equilíbrio em suas atitudes e não fantasie, pois esse signo é bem realista

Evite : não provoque o ciúme do seu amor, pois isso pode acabar de vez com o romance. Instabilidade, seja material ou emocional, é outro ponto negativo que pode estragar a relação. Alterações constantes de humor também não agradam esse par. Portanto, pegue leve para evitar brigas.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Vá em frente : a comunicação e o movimento caracterizam este signo, que jamais dispensa um bom bate-papo e convites para festas. Então, use a imaginação e proponha novidades ao seu amor. Mantenha o bom humor no dia a dia e respeite a liberdade do seu par para serem felizes juntos.

Cuidado : sentir carência, às vezes, é normal. Mas, com esse par, é bom controlar as emoções. Se tiver que resolver um problema, prefira uma conversa sincera! Isso porque, Gêmeos não curte quem chora pelos cantos ou faz chantagem emocional.

Evite : em um relacionamento, este signo não suporta que controlem seus passos. Também se incomoda com monotonia. Portanto, já sabe: afaste a possessividade, dê espaço ao seu amor e renove o romance a cada dia.

Câncer (21/6 a 21/7)

Vá em frente : o que esse signo mais valoriza a dois é o romantismo. Por ser muito sensível, Câncer necessita de muito carinho, de palavras doces e de compreensão. Não economize nas demonstrações de afeto e mostre que é uma pessoa dedicada.

Cuidado : é bom não brincar com os sentimentos de Câncer, pois, nos assuntos do coração, este signo se envolve pra valer. Deixar o par para sair com os amigos é algo que dificilmente ele aceita sem reclamar.

Evite : provocar o ciúme no seu amor é, sem dúvida, um grande erro. Na convivência, não podem pintar insegurança ou dúvidas! Além disso, é fundamental manter uma boa relação com os parentes do seu par, pois Câncer é superfamília.

Leão (22/7 a 22/8)

Vá em frente : Leão gosta de brilhar, chamar a atenção e receber elogios. Está sempre com o visual caprichado e o astral lá em cima. Para viver bem com este signo, reconheça as qualidades de seu amor, dê valor ao par e seja uma companhia divertida.

Cuidado : para o amor dos signos, a pessoa de Leão quer alguém que seja independente, mas que saiba aceitar as opiniões dela. Portanto, não queira dominar a relação nem se acomode demais. Encontre o equilíbrio e jamais trate o par com indiferença.

Evite : trair a confiança de Leão é sinônimo de briga na certa. Afinal, seu amor valoriza muito a lealdade no romance. E nem pense em criticar o par abertamente, já que ele é orgulhoso e odeia quando alguém aponta seus erros.

Virgem (23/8 a 22/9)

Vá em frente : esse signo não costuma se envolver em aventuras e, quando está com alguém, não gosta de apressar as coisas. Quer uma pessoa que seja confiável, paciente e que leve o romance a sério. Mostre ao par que tem muitos planos para o futuro a dois.

Cuidado : o jeito crítico desse signo pode chatear algumas vezes. Entenda que seu amor busca sempre a sinceridade e não abre mão de acrescentar qualidade à relação. Do mesmo modo, seja uma pessoa verdadeira e tenha atitudes sensatas.

Evite : esse par não é do tipo ultrarromântico, então, demonstrações exageradas de afeto podem deixá-lo sem graça. Cobrar amor e carinho também prejudica o romance. Evite mudar de ideia a todo momento, pois é outro ponto negativo com Virgem.

Libra (23/9 a 22/10)

Vá em frente : Libra é super-romântico e não dispensa uma surpresa agradável para deixar o clima da relação ainda mais especial. Por isso, abuse das declarações de amor! E não esqueça: conversem sempre, pois seu par valoriza bastante o companheirismo.

Cuidado : saiba equilibrar os programas a dois e as saídas com os amigos. Isso porque, a pessoa de Libra adora ter uma vida social intensa e dá muita importância às amizades. Para não brigarem, esbanje equilíbrio e diplomacia, assim como seu amor libriano.

Evite : não tente prender seu amor, pois liberdade é essencial para esse par. Respeite a individualidade desse signo, demonstre confiança e fuja de exageros: vulgaridade ao se vestir, falar e agir tira Libra do sério.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Vá em frente : a sensualidade é marcante em Escorpião, que se envolve intensamente no romance e procura uma companhia disposta a se entregar por completo. Para este signo, a paixão é fundamental na vida. Então, demonstre seu desejo sem medo.

Cuidado : segundo o guia do amor dos signos, uma dose equilibrada de mistério vai atiçar a pessoa amada a desvendar seus segredos. Porém, nem pense em mentir ou esconder alguma coisa, pois, aí, é briga na certa. Seja paciente ao lidar com o ciúme escorpiano, que, geralmente, não é fácil.

Evite : este signo não costuma perdoar e pode se mostrar vingativo, caso se sinta traído ou injustiçado. Portanto, aja com bastante cautela e sinceridade nessa relação. E outra coisa: aceite o jeito do seu par, sem querer impor sua forma de pensar.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Vá em frente : para esse signo, animação e otimismo são palavras de ordem. No amor, não seria diferente! Sagitário busca alguém que tenha o mesmo entusiasmo e tope viver aventuras. Criatividade para inovar e pique no dia a dia não podem faltar a você.

Cuidado : entenda que seu amor adora sair para se divertir. Então, jamais force uma situação! O melhor é estar a fim de acompanhar o ritmo sagitariano. Porém, tenha suas prioridades sempre definidas, pois esse par admira quem é independente.

Evite : ter liberdade é muito importante para Sagitário, que não suporta receber nenhum tipo de cobrança nem ficar sob controle de alguém. Portanto, não faça tantas exigências! E, em vez de reclamar de algo que não gosta, proponha soluções alternativas.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Vá em frente : este signo valoriza o que é tradicional e duradouro, por isso, procura um amor sério, confiável e com objetivos claros para o futuro. Saber que tem o apoio de quem ama em qualquer situação também é superimportante para esse signo.

Cuidado : para que o romance se fortaleça e siga sem crises, não seja uma pessoa passiva: concordar com seu amor só para agradar não é uma boa tática. Seja coerente com o que pensa e fala. Romantismo em excesso pode assustar e, até, afastar o par.

Evite : trabalho e dinheiro são assuntos sérios e essenciais na vida de Capricórnio. Compreenda isso, sem querer disputar a atenção do seu amor com os compromissos dele. Por ser um signo conservador, não faça mudanças repentinas sem avisar.

Aquário (21/1 a 19/2)

Vá em frente : este é um signo comunicativo, que adora bater papo sobre diferentes assuntos. No amor, sonha com uma companhia original, amiga e inteligente. Mas é preciso ter calma, pois Aquário pode demorar um pouco para assumir um compromisso.

Cuidado : para o amor dos signos, a independência é prioridade nessa relação. Respeite a privacidade do seu amor e procure se dar bem com os amigos dele. Se o seu par sentir que você tem ciúme, pode repensar o romance. Saiba lidar com essa característica aquariana para não correr o risco de brigarem por bobagens.

Evite : existem duas coisas que Aquário não atura em um relacionamento: cobrança e drama. Para que o amor prevaleça, resolva os problemas com uma conversa sincera e tentem juntos conciliar as preferências de cada um.

Peixes (20/2 a 20/3)

Vá em frente: movido pelas emoções. Assim é este signo, que considera o amor o bem mais valioso do mundo e sonha em encontrar sua alma gêmea. A relação com Peixes tem tudo para dar certo se você agir com sensibilidade, der carinho e nutrir sentimentos verdadeiros.

Cuidado : Peixes necessita de demonstrações de afeto constantes, então, faça isso sem receio e com prazer. Divida tudo com seu amor, pois, caso contrário, esse signo pode achar que você já não está mais tão a fim.

Evite : não economize sensibilidade no romance. Como a pessoa amada gosta de fazer planos e investir na vida a dois, permita-se sonhar junto com ele, em vez de lançar críticas. Tenha muito cuidado com suas palavras e suas atitudes para não magoar quem você ama.

Agora que já sabe tudo sobre o amor dos signos, que tal investir e apostar nas suas chances com aquele alguém especial? Se joga!