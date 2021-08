Chá de pepeca existe? Sexóloga diz que sim!

A especialista em sexualidade feminina, Cátia Damasceno, responde sem titubear: “Claro que existe”, e ainda compartilha uma receita com os leitores.

Ingredientes

Você vai precisar de: sua pepeca e muita determinação para exercitá-la.

Modo de preparo

De acordo com a especialista, essa receita é infalível e faz a parceria ficar encantada: “Eu costumo chamar de chá da xerolaine. O objetivo é dar um nocaute, fazer o par desmaiar”, brinca.

“Para preparar esse chá você precisa treinar bastante o movimento de chupitar e sugar a musculatura da sua xerolaine. É como se você estivesse fazendo o fisioculturismo da vagina”, ensina.

E faz o alerta: “Só as mulheres determinadas é que conseguem fazer isso, após muito treino. Mas também quando conseguem, ah, é muito bacana!”, garante a sexóloga.

“Cala boca e bota a boca aqui”

Mas então, o que é preciso para explorar 100% esse órgão sexual maravilhoso?

Cátia garante que o sucesso está no curso de pompoarismo: “Eu costumo ensinar três níveis. No nível básico, a mulher aprende o movimento de “aperta e solta” e não utiliza acessórios. Ao longo de cerca de duas semanas, ela já vai conseguir entender sua musculatura e praticar os movimentos. Em seguida você já segue para o intermediário, e já poderá usar alguns acessórios. O último passo é para as avançadas, que aprendem a usar as bolinhas de pompoarismo”, conta.

Por fim, Cátia promete que no curso é possível aprender manobras para usar 100% sua pepeca: “O pompoarismo é uma ginástica íntima, e como toda ginástica, precisa de treino, de prática. E isso é importante para você e sua vagina serem felizes e gozarem bastante. O homem ou um pênis são apenas coadjuvantes nesta brincadeira do ato sexual”, finaliza a expert.

(*Metrópoles – Pouca Vergonha)