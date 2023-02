Chá de bebê de chef arrecada quase duas toneladas de alimentos

Reprodução/Arquivo pessoal Apresentadora Guga Rossi organizou um chá de bebê solidário

Na última quinta-feira (16), a jornalista e influenciadora digital Juliana Bontorim, juntamente com o seu marido, chef de cozinha e participante do reality Mestres da Sabotagem do SBT, Guga Rossi, organizou um chá de bebê solidário no buffet KidBeeruta, em Santo André.

O evento reuniu cerca de 130 convidados, entre amigos, familiares e muitos parceiros, que se uniram para celebrar a chegada do pequeno Augusto Di Lucca, que deve chegar em abril, e contribuir com uma boa causa. O objetivo do chá de bebê solidário era arrecadar alimentos não perecíveis para doação ao Fundo Social andreense, que entregará para as entidades beneficentes que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. E a iniciativa resultou na arrecadação de quase duas toneladas de alimentos. “No chá de revelação, arrecadamos ração para pets e neste foram alimentos para as famílias. Penso que mês a mês poderei comprar as coisas para meu filho, mas quem tem fome não pode esperar e eu tenho muitos amigos solidários. Eles fazem a diferença”, comenta Juliana Bontorim, que ao lado do marido Guga Rossi, viveram momentos de grande carinho.

Entre as presenças, a primeira-dama de Santo André e deputada eleita, Ana Carolina Serra, e a torcedora premiada pela Fifa, Silvia Grecco.

Fonte: IG Mulher