Céu nublado e previsão de chuva para esta quarta em São Paulo

Sol entre nuvens durante a tarde marcam a previsão do tempo desta quarta-feira (11), na capital paulista. Entre o fim da tarde e a noite, pode chover na forma de pancadas até forte intensidade, com raios e rajadas de vento. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 19ºC e a máxima de 26ºC.

A madrugada pode começar com muita nebulosidade e chuvas isoladas, mas o sol deve aparece entre as nuvens no período da tarde. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 60% e 95%.