Céu encoberto e chuviscos marcam esta sexta-feira em São Paulo

Roberto Parizotti/FotosPublicas Previsão do tempo SP

A sexta-feira (12) continuará com o clima mais gelado em São Paulo. O dia permanece nublado e com muitas nuvens, sem chance do sol aparecer. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 15ºC e a máxima de 20ºC.

No final da tarde e começo da noite, a famosa garoa paulista se inicia pela capital. O sul do estado será o mais atingido pela temperaturas baixas segundo o CGE. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 60% e 95%.