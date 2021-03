Céu aberto pela manhã e chuvas ao entardecer nesta quinta em São Paulo

Raw Image/Folhapress Previsão do tempo em São Paulo

Céu aberto no período da manhã, com pancadas de chuva ganhando força entre a tarde e à noite marcam a previsão do tempo desta quinta-feira (4), na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 20ºC e a máxima de 30ºC.

No período da manhã, o sol aparece e o clima será abafado, mas entre o fim da tarde e o início da noite, com a entrada de uma brisa marítima, se cria áreas de instabilidade, levando a previsão de pancadas de chuva isoladas, que tendem a ser de forte intensidade que serão acompanhadas de rajadas de vento. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 38% e 95%.