Ceturb-ES reforça linhas que atendem aos balneários da Grande Vitória

A partir deste domingo (22), as linhas que atendem aos balneários da Grande Vitória terão reforço de viagens nos fins de semana e feriados. A programação de verão deverá ser estender até após o Carnaval, em fevereiro. Além do reforço de viagens, haverá ainda 15 veículos de reserva nos terminais para qualquer eventualidade de concentração de demanda além do previsto.

No período do Verão, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) intensifica o monitoramento das demais linhas do sistema e, caso haja demanda, também receberão reforço de ônibus. Já os veículos de reserva vão atender aos terminais Jacaraípe, Vila Velha, Itaparica, São Torquato e Campo Grande.

A fiscalização da Ceturb-ES vai acompanhar de perto e monitorar a demanda para, se for necessário, ajustar a oferta.

Linhas de praia que terão reforço:

513 – T. Carapina / T. C. Grande, via T. J. América / T. S. Torquato, via Beira Mar

552 – T. Campo Grande / T . Itaparica, via Leste-Oeste

585 – Jardim Botânico / T. Itaparica, via Leste-Oeste

611 – T. Itaparica / Praia da Costa, via Itapoã / Crefes – Circular

651 – T. Vila Velha / Praia da Costa

672 – Trevo de Setiba / T. Itaparica

854 – Praia Grande / T .Jacaraípe, via Nova Almeida

868 – Centro Industrial / T.Jacaraípe

875 – T. Jacaraípe / T. Laranjeiras, via Avenida Talma Rodrigues Ribeiro

880 – Planalto Serrano / T. Jacaraípe, via Vista da Serra / Serra Sede

