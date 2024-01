Ceturb-ES divulga reforço de ônibus durante o Carnaval de Vitória

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou uma programação especial para ofertar mais viagens do sistema Transcol durante o Carnaval de Vitória, que acontece entre os dias 02 e 04 de fevereiro.

Haverá viagens extras, reforço de linhas e reforço de frota reserva para atender os usuários do transporte coletivo que vão aproveitar o desfile no Sambão do Povo, em Vitória.

Para o retorno dos foliões, 11 linhas do Sistema Transcol terão partidas durante a madrugada de sábado (03) e domingo (04), entre 04h15 e 05h. O embarque dos passageiros ocorrerá em dois pontos de parada próximos ao Sambão do Povo.

Partidas especiais

As partidas especiais após os desfiles começam às 04 horas da madrugada de sábado (03) e de domingo (04), para levar os foliões de volta aos terminais.

Haverá um ponto de embarque no abrigo de ônibus em frente ao Tancredão, de onde partirão as linhas 515, 504 e 559, em direção ao Terminais de Laranjeiras, e 562, em direção ao de São Torquato.

Na Avenida Nair Azevedo Silva, o ponto de embarque fica próximo à loja Candelabro, de onde partirão as linhas 509 e 505 com destino aos três terminais de Cariacica. Além da linha 503, sentido T. Vila Velha e T. Ibes.

Duas linhas específicas foram criadas para o evento e junto com a linha 130, que já existia, vão circular em horário estendido, entre a meia-noite e as 05 horas. São elas:

4203 – Sambão do Povo/Beira Mar/Av. Adalberto Simão Nader

4204 – Sambão do Povo x Jardim Camburi – (via Reta da Penha)

130 – Resistência x Jardim da Penha (via Reta da Penha)

Viagens de chegada

As linhas do sistema Transcol que atendem à região do Sambão do Povo no horário de ida dos foliões operam até a meia-noite e são as seguintes: 010, 031, 121, 122, 124, 151, 171, 172, 164, 181, 161, 164, 171, 173, 182, 184, 212, 241, 370, 031, 031, 500, 503, 504, 505, 506, 509, 511, 512, 514, 515, 516, 518, 519, 523, 524, 527, 531, 534, 535, 536, 557, 558, 559, 570, 571, 572, 574, 575, 591, 597, 737, 759 e 839.

Linhas que passam nas imediações do Sambão do Povo

010 – Nova Palestina/ Fradinhos

031 – Ilha do Príncipe/ São Benedito Via Shopping Vitória

121 – Mário Cypreste/ Jardim Camburi Via Reta da Penha

122 – Maria Ortiz/ Rodoviária Via Av. Vitória

124 – Estrelinha/ Jardim da Penha

151 – Santa Marta/ Rodoviária

161 – Mário Cypreste/ Atlântica Ville Via Mar

164 – Mário Cypreste/ Jardim Camburi Via Mar

171 – Maria Ortiz/ Rodoviária Via Av. Vitória

172 – Mário Cypreste/ Itararé

173 – Tabuazeiro/ Rodoviária

181 – Grande Vitória/ Tabuazeiro Via Bairro Universitário

182 – Mário Cypreste/ Bairro da Penha Via Alagoano

184 – Mário Cypreste/ Jardim da Penha Via Maruípe

212 – Maria Ortiz/ Santo Antônio Via Beira Mar

241 – Mário Cypreste/ Jardim Camburi Via Leitão da Silva

370 – Resistência/ Bento Ferreira

500 – T. Vila Velha / T. Itacibá, via 3ª Ponte

503 – T. Laranjeiras / T. Vila Velha, via Reta da Penha / Lindenberg

504 – T. Jacaraipe / T. Itacibá, via Reta da Penha

505 – T. Laranjeiras / T. Itacibá, via Camburi / Beira Mar

506 – T. Laranjeiras / T. Itacibá, via Maruípe / T. Jardim América

509 – T. Carapina / T. Campo Grande via Expedito Garcia/Reta da Penha

511 – T. Carapina / T. Campo Grande Via Expedito Garcia

512 – T. Carapina / T. Itacibá, via Camburi

514 – T. Ibes / T. Vila Velha via 3ª Ponte / Beira Mar

515 – T. Laranjeiras / T. Campo Grande, via Beira Mar

516 – T. Jacaraipe / T. Ibes, via T. Carapina / Maruipe / T. São Torquato

518 – T. Carapina / T. Ibes, via Serafim Derenzi

519 – T. Carapina / T. Ibes Via Av. Vitória – Expresso

523 – T. Jacaraipe / T. Jardim América, via Beira Mar

524 – T. Campo Grande/ Praça do Eucalipto Via Marechal Campos

527 – T. Carapina / T. Jardim América, via Reta da Penha

531 – T. Campo Grande / T. Vila Velha, via Maruípe

534 – Serra/ T. Campo Grande Via BR-101 – Expresso

535 – T. Carapina / T. Campo Grande, via T. Jardim América / Serafim Derenzi

536 – T. Campo Grande / T. Vila Velha Via Maruípe – Expresso

557 – T. Itaparica, via Darly Santos /Av. Vitória / 3ª ponte (circular)

558 – T. Itaparica, via 3ª Ponte / Av. Vitória / Darly Santos (circular)

559 – T. Laranjeiras / T. São Torquato, via T. Carapina / Reta da Penha

567 – T. Carapina / T. Vila Velha, via T. S. Torquato / Reta da Penha (noturno)

568 – T. Carapina / T. Vila Velha, via T. S. Torquato / Camburi (noturno)

570 – T. Jardim América / Shopping Vitória, via Beira Mar

571 – T. Jardim América / Praça de Eucalipto, via Marechal Campos

572 – T. Laranjeiras / T. São Torquato via Camburi/ Beira Mar

574 – T. São Torquato / Shopping Vitória, via Beira Mar

575 – T. São Torquato / Praça de Eucalipto, via Marechal Campos

591 – Serra / T. Campo Grande, via Reta da Penha / BR 262

597 – André Carloni / T. São Torquato, via Reta da Penha

737 – Nova Canaã / Hospital São Lucas, via Porto Velho

759 – Flexal II / Hospital São Lucas, via Porto Velho

839 – Eurico Salles / T. J. América, via Camburi / Av. Vitória (sexta-feira)

Informações à imprensa

Assessoria de Imprensa da Ceturb

Marcus Vieira/Mônica Luz

(27) 3232-4510

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES