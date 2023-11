Ceturb-ES disponibiliza ônibus extras para Enem neste domingo (05)

A Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) realizou uma programação especial das linhas de ônibus do sistema Transcol neste domingo (05), para auxiliar no transporte dos estudantes que forem participar das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ao todo, 23 veículos de reserva ficarão distribuídos nos terminais e serão liberados caso seja necessário para atender à demanda.

A frota do Transcol vai funcionar normalmente com o quadro de horário do domingo. A operação especial será acompanhada de perto pelos agentes da Ceturb-ES nos terminais do Transcol, com o objetivo de garantir um percurso tranquilo para os estudantes.

As provas serão realizadas em locais espalhados pela Região Metropolitana da Grande Vitória, por isso a fiscalização estará atenta para identificar as linhas que precisarem de reforço. Nos anos anteriores, a maioria das linhas atendeu às demandas com frotas originais.

A Ceturb-ES recomenda que os estudantes não deixem para se informar na última hora sobre quais linhas deverão utilizar. Pelo site www.ceturb.es.gov.br e pelo Disque Ceturb (0800 039 1517), é possível consultar os quadros-horários e os itinerários de todas as linhas, mas é importante que os alunos se informem com antecedência para que possam se programar.

O reforço abrange os dez terminais em operação: Jacaraípe, Laranjeiras, Carapina, Vila Velha, Ibes, Itaparica, Itacibá, Campo Grande, Jardim América e São Torquato.

