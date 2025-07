César Tralli curte dia com a filha Manu e Rafa em Miami: ‘É o melhor das férias’

O apresentador César Tralli, de 54 anos, está de férias em Miami, nos Estados Unidos, e compartilhou nas redes sociais um clique descontraído com as filhas neste sábado (5).

No comando do Jornal Hoje da Globo, e o Edição das 18h na GloboNews, ele tem aproveitado dias de Sol e muita tranquilidade com a família. “Sanduba de Amor! É o melhor das férias sempre…”, iniciou, ele.

“A companhia; a convivência; a intensidade; os beijos; os amassos; os abraços… Ou seja: Nós, juntos!”, completou o apresentador na legenda da publicação que aparece com Manu, que completa 6 anos nos próximos dias, e é fruto de seu casamento com Ticiane Pinheiro, e Rafa Justus, de 15 anos, que é fruto do casamento de Tici com Roberto Justus. Confira clique abaixo: