Cesar Menotti e Dolabella tretam por causa de piada com bacon

Nesta segunda-feira (18) rolou uma treta bastante inusitada – ou não, considerando que um dos envolvidos é Dado Dolabella. Acontece que Cesar Menotti , da dupla com Fabiano, postou uma piada em seu Instagram dizendo: “A menina postando foto de suco detox pra começar bem o dia. Filha, o mundo tá acabando, vai fritar um bacon!”.

Leia também: Polícia aparece na casa de Dado Dolabella após suspeita de agressão

Reprodução/Instagram Dado Dolabella e Cesar Menotti





O que, até então, parecia apenas uma brincadeira foi interpretado de forma bastante controversa por Dado Dolabella , que milita pela causa dos animais. “Não é possível @cesarmenotti! na era da comunicação, ninguém te avisou que o mundo está sendo destruído por causa da criação de animais”, disse o ator.

Leia também: Latino tenta sortear cachorro e é detonado por Luísa Mell: “Deveria se informar mais”





Dado continuou a postagem, relembrando outros momentos em que o sertanejo teria desrespeitado os animais. “O mesmo sujeito que outro dia estava rifando um pônei on-line pra promover sua live‼️ Amigão, o mundo na verdade não tá acabando, é muita prepotência achar isso, a Terra que rapidinho vai eliminar a bactéria chamada humanoid-20 caso persista no caminho errado‼️”.

Leia também: Dado Dolabella engata namoro com sua prima de primeiro grau

Cesar Menotti então respondeu em seu Twitter: “O doidinho me repudia no insta porque postei a piada com bacon . Mas fiquei feliz por saber que ele está vivo, as últimas notícias que tive dele foi quando ele agrediu a esposa e a senhora que trabalha com ela”, disse referindo-se a Dado .

O doidinho me repudia no insta porque postei a piada com bacon. Mas fiquei feliz por saber que ele está vivo, as últimas notícias que tive dele foi quando ele agrediu a esposa e a senhora que trabalha com ela. — CesarMenotti (@CesarMenotti) May 19, 2020