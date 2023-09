Cesan é reconhecida como maior empresa pública capixaba pelo Anuário Valor 1000

A Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) conquistou um feito notável ao ser considerada a maior empresa pública do Estado do Espírito Santo, de acordo com a receita líquida do ano anterior. O reconhecimento veio por meio do anuário Valor 1000, elaborado pelo jornal Valor Econômico, que aponta as mil maiores do Brasil.

Segundo o levantamento, a Cesan alcançou uma receita líquida de R$ 1,05 milhão em 2022. O anuário é reconhecido por avaliar e destacar as melhores empresas do país, sejam elas públicas ou privadas, em diversas categorias, incluindo o setor público.

Entre as 13 empresas capixabas listadas, apenas a Cesan é pública. As demais são: Grupo Águia Branca, Sertrading, Heringer, Cisa Trading, Timbro, Columbia Trading, Tristão, ES Gás, Unicafé, Brametal, Kora Saúde e Wine. Os dados do anuário podem ser conferidos em https://infograficos.valor.globo.com/valor1000/rankings/ranking-das-1000-maiores/2023.

Lucro

A Cesan celebra um marco histórico no primeiro semestre de 2023: R$ 123,9 milhões de lucro líquido. Um aumento de R$ 35,5 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, evidenciando que o foco em inovação e no aumento da eficiência operacional impulsionou a empresa a novos patamares de sucesso.

De acordo com o presidente da Cesan, Munir Abud de Oliveira, os resultados alcançados no primeiro semestre de 2023 são surpreendentes, gratificantes e refletem o compromisso da atual direção da empresa e a dedicação dos nossos profissionais em busca da excelência.

“Estamos dispostos e confiantes que estamos transformando a realidade do acesso ao saneamento básico no Espírito Santo, e com alta qualidade. Esse é só o início, temos metas arrojadas e um planejamento robusto, vamos realizá-los”, comemorou o diretor presidente da Cesan.

Fonte: GOVERNO ES