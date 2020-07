CES 2021: maior feira de tecnologia do mundo será totalmente online

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Usuários tiveram dados vazados





De acordo com informações da Cyble Research Unit, empresa de cibersegurança , dados de 20 milhões de usuários do Hotel Urbano (Hurb), agência de viagens online, vazaram e foram divulgados de maneira gratuita em fóruns da dark web .





Com sede no Brasil, a empresa, fundada em 2011, atua no setor de vendas online de viagens para o mundo todo. Segundo o Firefox Monitor, que informa aos usuários quando suas informações foram vazadas, mostrou que os dados foram extraídos em março de 2019, mas que a vulnerabilidade só foi descoberta e confirmada no último dia 27.

As informações vazadas incluem senhas, endereços IP, números de telefone, endereços de e-mail e datas de nascimento, além de nomes completos e perfis de redes sociais. Entre o acontecido e a descoberta, passou-se mais de um ano. O Firefox justifica que isso acontece porque nem sempre os dados são divulgados imediatamente após serem coletados.

Em contato com o Olhar Digital, Fernando Rocha, que teve dados vazados, informa que avisou a empresa por meio das redes sociais, mas que, até o momento, não obteve retorno do Hurb. Ele, inclusive, compartilhou uma captura de tela do momento em que foi avisado de que os dados foram comprometidos.

Entramos em contato com o Hotel Urbano questionando o problema. Até o momento, não obtivemos resposta.

Como se proteger

Para se proteger de problemas do tipo, especialistas sempre recomendam que, quando um vazamento ocorre, a mudança de senha é sempre o primeiro passo, bem como a atualização de outras contas que compartilham as mesmas credenciais.

Medidas mais extremas também podem ser tomadas, como usar um serviço para gerenciar senhas e até um software que pode ocultar o IP do usuário. Isso dificulta que sites consigam descobrir a localização do indivíduo enquanto ele navega.

Por fim, atitudes simples como não compartilhar informações financeiras por telefone, e-mail e SMS; monitorar transações financeiras e acionar a instituição caso algo de estranho seja detectado; manter o computador sempre atualizado; e usar softwares antivírus podem ajudar na proteção geral do usuário.

Vulnerabilidade no Promo.com

Além do Hotel Urbano , dados do site Promo.com – serviço de criação de vídeos a partir de fotos, videoclipes e músicas – foram compartilhados. Seguindo o mesmo esquema, informações de quase 23 milhões de usuários foram disponibilizadas na dark web gratuitamente.