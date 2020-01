CES 2020 começa amanhã: veja 6 novidades esperadas na maior feira de tecnologia

arrow-options Reprodução Apple pode estar desenvolvendo nova versão do iPhone SE





Depois de alguns anos, a Apple pode estar preparando o lançamento do sucessor do iPhone SE , versão mais econômica que vez sucesso em países em desenvolvimento, como a Índia. O iPhone 9 , como deve ser chamado, pode ter dois modelos, o normal e o Plus, segundo os rumores.

Embora o design ainda não esteja confirmado, acredita-se que a Apple trabalhe com um telefone com uma tela de 5,5 polegadas e com a volta do botão home para o seu modelo normal. Já versão Plus teria uma tela de 6,1 polegadas, borda mais fina e um notch para a câmera frontal . Os rumores também apontam que o preço base do iPhone 9 deve ser de US$ 499,00, o que resulta em R$ 2.017,00 em uma conversão direta.

Leia também: iPhone XR é smartphone mais vendido no mundo; confira o ranking

Esses vazamentos vão ao encontro que o analista Ming-Chi Kuo publicou a cerca de um mês. No entanto, ele não mencionou a possibilidade de o lançamento acontecer ainda em 2020, mas sim no primeiro trimestre de 2021. Além disso, espera-se que o telefone seja equipado com o chipset A13 Bioni c e com 3 GB de memória RAM.

Se os rumores estiverem corretos, o ano deve ser bastante movimentado para a Apple . Somente para 2020, é esperado que a série 12 de seu celular tenha pelo menos quatro modelos, o iPhone 12 , o 12 Plus, 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.