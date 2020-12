Cervejaria Corona pagará R$ 100 mil para escolhido para viver na natureza

Reprodução/Corona Free Range Fund, um fundo para apoiar projetos de pessoas a mudarem para um estilo de vida ao ar livre

A marca de cerveja Corona está com uma proposta ousada para aqueles que querem largar seus trabalhos convencionais e viverem na natureza. A empresa lançou um fundo para apoiar projetos de pessoas a mudarem para um estilo de vida ao ar livre, o Free Range Fund . Brasileiros também podem se inscrever para concorrer ao benefício, podendo ganhar R$ 100 mil como incentivo.

A ideia de criar o fundo nasceu após a realização do Free Range Humans , uma websérie da Corona Studios – disponível no canal da empresa no YouTube – que contou a história de oito pessoas que trocaram seus empregos normais por atividades na natureza.

Uma das participantes é Bruna Bessa, uma jornalista brasileira que virou instrutora de surfe e fundadora de uma escola para mulheres que organiza viagens com o esporte, a Maré Alta .

Além dos R$ 100 mil , o candidato do Brasil que for escolhido participará da segunda temporada da série da Corona Studios.

Para os interessados na vaga, no prêmio, na nova vida e na participação na série, basta acessar o site coronafreerangefund.com.br , preencher seus dados pessoais e escrever por que sente que sua vida faria mais sentido na nova atividade ao ar livre.

Também é possível subir um vídeo ou foto adicional.