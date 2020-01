Cérebro nos impede de ver o quanto estamos errados

Um dos recursos mais populares e pouco explorados do Snapchat , o Bitmoji , está ganhando destaque para 2020. Com um lançamento global programado para fevereiro, o avatar personalizável Bitmoji se tornará personagem de uma série de desenhos animados chamada Bitmoji TV. É uma grande evolução para os avatares , que até o momento se resumiam em histórias em quadrinhos e adesivos para conversas.

A criação de programas originais internos, que não podem ser copiados, para sua seção “Descobrir” pode ajudar o Snapchat a se diferenciar das demais plataformas de vídeos curtos existentes atualmente, que variam do YouTube ao Facebook Watch e TikTok .

A Bitmoji TV também pode melhorar a qualidade da função “Descobrir”, que ainda conta com mulheres com pouca roupa, imagens grosseiras e outros conteúdos chocantes que visam apenas chamar a atenção e gerar cliques.

Com a Bitmoji TV, o avatar do usuário e de seus amigos aparecerão em aventuras regulares, que vão desde participar da tripulação de naves espaciais Star Trek a agentes secretos, paixões por robôs ou transformar-se em zumbis. Confira abaixo o trailer lançado pelo Snapchat.

Um porta-voz da empresa se negou a fornecer mais detalhes sobre a quantidade de episódios, se incluirão anúncios, com que frequência serão lançados e se o Snapchat trouxe talentos famosos para produzir a série. No entanto, ele declarou que “o Bitmoji TV ainda não está disponível na rede, mas fique ligado na estreia global em breve”. Os usuários podem acessar esta página para se inscrever na Bitmoji TV, para que apareça com destaque na página “Descobrir”, ou ativar notificações sobre o novo conteúdo.

O Snapchat teve alguns anos difíceis recentemente, porque muitos de seus recursos foram implementados na família de aplicativos do Facebook . O Instagram Stories matou o crescimento do Snapchat por anos e roubou efetivamente o meio de transmissão de seu inventor. O Facebook também ampliou seus filtros de realidade aumentada, adicionou mais recursos efêmeros de mensagens e lançou o “Watch” como concorrente do “Snapchat Discover”.

Agora, a plataforma está aproveitando que seus principais concorrentes ainda não aderiram aos avatares personalizáveis para reconquistar sua influência. “TV” é na verdade um retorno às origens do Bitmoji. A startup Bitstrips originalmente ofereceu um aplicativo para personalizar um avatar e inseri-lo em uma história em quadrinhos. O Snap adquiriu o Bitstrips em 2016, e o Bitmoji explodiu quando virou adesivo de bate-papo . Em abril, já eram mais de 330 milhões de downloads.

Eventualmente, a empresa passou a expandir os usos do Bitmoji. Em 2017, tornou-se 3D e o usuário podia usá-los como personagens de realidade aumentada em seus snaps. No ano seguinte, a companhia melhorou os gráficos e lançou a plataforma de desenvolvedor Snap Kit e o Bitmoji Kit. Isso permite que o Bitmoji seja usado como foto de perfil.

Pouco depois, eles apareceram com os relógios inteligentes Fitbit , em transações com a Venmo e em mercadorias vendidas pelo Snapchat, de camisetas a canecas. Faz parte de uma estratégia para evitar imitações, permitindo apenas produtos originais. Isso alimentou o chamado “Snapback”, alavancando o preço das ações do Snapchat de US$ 5,79 no início deste ano para US$ 16,09 agora.

Uma das inovações mais inteligentes do Snap foi o Bitmoji Stories – ancestral da Bitmoji TV. Essas histórias diárias permitem curtas interações no estilo de quadrinhos com os avatares como protagonistas.

Em 2019, o Snapchat cresceu. O Bitmoji tornou-se quase onipresente entre os jovens e os 210 milhões de usuários diários da plataforma. Em abril, o Snapchat lançou sua plataforma de jogos, que permitia jogar com o Bitmoji contra avatares de amigos. No mês passado, lançou roupas personalizadas e de marca, que poderiam abrir caminho para monetizar ainda mais a plataforma.

Para realmente aproveitar a popularidade do Bitmoji, era preciso criar experiências mais longas com os avatares. Adesivos e jogos eram divertidos, mas não pareciam um conteúdo imperdível. Agora, o Snap pode ter encontrado uma maneira de trazer mais público ao aplicativo. Mas tudo dependerá da qualidade dos programas.

Assim como no recente lançamento do “Snapchat Cameos”, a empresa percebeu que as experiências mais viciantes está nos rostos dos usuários. O Snapchat transformou a selfie no futuro da comunicação. A Bitmoji TV pode fazer uma recriação animada de sua selfie no mundo do conteúdo.

Via: TechCrunch