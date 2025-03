Cérebro envelhece em ondas: cientistas indicam as três idades em que as pessoas mais sentem o impacto

Segundo os pesquisadores, a primeira delas surge antes dos 60 anos

Qual é a idade em que as pessoas começam a se sentir realmente mais velhas? A ciência afirma que há três picos, ou ondas, como eles chamam, e que a primeira delas aparece antes dos 60 anos.

Pesquisadores do Primeiro Hospital Afiliado da Universidade de Zhengzhou, na China, identificaram que níveis de 13 proteínas ligadas ao envelhecimento do cérebro aumentam aos 57, 70 e 78 anos. E isso pode significar que essas idades específicas são cruciais para intervenções que ajudem a manter o cérebro mais saudável por mais tempo.

Uma proteína em particular, chamada Brevican (BCAN), está associada ao aparecimento de demência, derrame e problemas de movimento. Outra proteína, chamada GDF15, também foi associada a doenças relacionadas à idade.

A equipe de cientistas analisou o plasma sanguíneo de mais de cinco mil britânicos com idades entre 45 e 82 anos. Eles destacaram que, até 2050, estima-se que o número de pessoas com 65 anos ou mais excederá 1,5 bilhão em todo o mundo — destacando a necessidade de uma compreensão mais profunda do processo de envelhecimento.

“Essas descobertas contribuem para preencher lacunas essenciais de conhecimento no esclarecimento dos mecanismos moleculares do envelhecimento cerebral, com implicações substanciais para o desenvolvimento futuro de biomarcadores para o envelhecimento cerebral, bem como alvos terapêuticos personalizados para distúrbios cerebrais subsequentes relacionados à idade”, afirmam os pesquisadores.

A nova descoberta chinesa ocorre meses depois de uma outra pesquisa também ter identificado as décadas da vida em que o corpo envelhece mais. Em setembro, uma equipe de cientistas de Stanford determinou que mudanças relacionadas à idade, incluindo metabolismo lento, enrugamento da pele e maior propensão a doenças, apresentam picos significativos aos 44 e 60 anos.

Essas mudanças podem levar ao ganho de peso ou a efeitos mais fortes do consumo de álcool. Michael Snyder, professor de genética na Universidade de Stanford e autor sênior do estudo, disse: ‘As pessoas assumem que todo mundo está envelhecendo gradualmente. Acontece que a maioria das mudanças não é linear.’ Para compensar o impacto dessas ondas de envelhecimento, a equipe sugere que as pessoas que se aproximam dos 44 e 60 anos se exercitem com mais frequência e adotem uma dieta mais saudável.