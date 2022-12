Cerca de mil brasileiros têm seus pênis amputados por falta de higiene

Cerca de mil homens têm seu pênis parcial ou totalmente removido todos os anos por falta de higiene, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia.

A limpeza, quando bem realizada, evita infecções causadas por fungos e bactérias, mas quando é feita de forma inadequada pode gerar mais chances de problemas, como o câncer.

Por isso, é essencial que o homem limpe a região com sabonete e água abundantes, removendo todas as secreções, principalmente as que ficam nas dobras na região do prepúcio. É importante atentar-se, também, à secagem correta da região, ou seja, usar uma toalha úmida para enxugar o pênis muitas vezes não resolve, é preciso utilizar uma seca ou papel higiênico.

Em relação aos pelos, Santos afirma que podem ser aparados, mas não devem ser removidos completamente. “Eles têm a função natural de manter a pele úmida e ajudar algumas glândulas que ajudam na hidratação local. Sua remoção pode resultar em abcessos ou foliculite”, diz o especialista.

Vale ressaltar que a remoção só é uma opção no último dos casos, quando o estado é avançado. Por isso, é essencial realizar uma boa higiene da parte íntima, principalmente nas dobra da região do prepúcio.