Cerca de 6 mil mulheres foram atendidas pela Patrulha Maria da Penha em 2019 no ES

A Economia Digital é o segmento econômico baseado em tecnologias de computação digital que envolve basicamente três pilares: infraestrutura (hardware, software, redes, capital humano, etc.); e-business (como os negócios são conduzidos) e; e-commerce (transferência de bens de forma on-line). Os empresários capixabas interessados em buscar soluções financeiras para adequar seus modelos de negócios a nova realidade podem contar com recursos do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).

A Era Digital transformou relações, métodos produtivos e também o comportamento de consumidores e empreendedores. Neste cenário, para que os negócios mantenham a competitividade, o empreendedor deve em primeiro lugar planejar o seu posicionamento no mercado, definindo as estratégias adequadas para conquistar a vantagem competitiva na oferta de seus produtos e serviços às necessidades de seu público-alvo.

Para o desenvolvimento destas estratégias de atuação mercadológica, uma alternativa é a contratação de recursos junto ao Bandes, para investimentos em inovação e tecnologia nos diversos setores que ainda podem ampliar seu desenvolvimento tecnológico. As linhas de crédito do banco atendem as necessidades em infraestrutura da transformação do negócio para a plataforma digital, com aquisição de máquinas, equipamentos, software e capacitação da equipe que atuará na linha de frente e nos setores de tecnologia e logística.

Nesta fase de investimento em infraestrutura, o empresário deve ficar atento em adequar os recursos físicos as demandas esperadas com o investimento digital, tais como gestão de estoque, planejamento logístico, equipe de vendas e de atendimento comercial. Caso o empresário perceba a necessidade desta adequação física do negócio, o Bandes dará suporte financeiro com condições operacionais adequadas para o investimento.

O investimento nos e-business e e-commerce, por envolverem metodologia e processos internos e externos para empresa, requer de o empreendedor pensar de forma realista metas de curto, médio e longo prazo para o investimento. Por envolver mudança comportamental e cultural, a contratação de consultoria ou de equipe externa para o desenvolvimento das ações é uma alternativa que também conta com linhas de crédito especificas do Bandes disponíveis para contratação do meio empresarial.

O mundo passa por uma revolução: a de negócios baseados em dados. Países como Alemanha, Reino Unido, Índia e, mais próximo de nós, Chile, Colômbia, México e Peru, já embarcaram nessa realidade por meio de propostas de políticas públicas para uma Agenda Digital, ou seja, a transformação digital de suas economias.

A expectativa com o investimento na Economia Digital para os modelos de negócios envolve ganhos de produtividade, de competitividade e aumento nos níveis de rentabilidade de negócios e geração de novos empregos.

