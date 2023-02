Cerca de 2 mil prestigiam posse de deputados

Para quem assiste pela televisão, ou até mesmo de dentro do Plenário Dirceu Cardoso, é difícil acompanhar o burburinho das galerias e corredores da Assembleia Legislativa (Ales) no dia da solenidade de posse dos deputados estaduais. Realizada protocolarmente no dia 1º de fevereiro, a sessão solene que marca o início de cada legislatura costuma ser um grande evento. Neste ano, não foi diferente. Conforme estimativa da Diretoria de Segurança Legislativa, 2 mil pessoas estiveram presentes na posse realizada nesta quarta-feira.

Com capacidade para acomodar cerca de 300 pessoas sentadas, as galerias foram disputadas por centenas de capixabas que marcaram presença na solenidade. Representantes de categorias profissionais, familiares, correligionários e cidadãos em geral vieram recepcionar e prestigiar os novos parlamentares.

É o caso dos servidores integrantes do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito (Sindipúblicos/ES). “Viemos aqui para recepcionar os parlamentares que foram eleitos, no intuito de entregar uma carta para cada um dos 30 deputados, contendo nossas demandas e reivindicações”, afirmou Rodolfo Melo, vice-presidente da entidade. Rodolfo ressaltou que a presença teve como objetivo, ainda, mostrar a força institucional do sindicato e estreitar o diálogo e as relações com os integrantes da Assembleia Legislativa, eleitos democraticamente pelo povo.

Já a capixaba Denice Azevedo mostrava-se orgulhosa com a posse do estreante Pablo Muribeca (Patri). Moradora de Serra, onde Muribeca exerceu mandato na Câmara Municipal. “Sou prima dele. É emocionante estar aqui prestigiando a posse. Ele foi vereador da Serra e enfrentou esse desafio, né? Agora estamos aqui para acompanhar essa vitória”, declarou a familiar.

Quem também esteve presente nas galerias do plenário foi o policial civil Humberto Mileip. Integrante da diretoria de relações institucionais do Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo (Sindipol-ES), Humberto costuma acompanhar o cenário político capixaba. “É um momento importante para nós. O Parlamento estadual representa os anseios dos capixabas e, por isso, gosto de participar da posse dos deputados que atuarão na próxima legislatura”, afirmou o policial. Milep disse, ainda, que é importante conhecer o perfil de cada deputado e o que cobrar de cada um. “Enquanto representante dos policiais civis, posso direcionar as pautas da segurança pública para aqueles com mais afinidade”, destacou.

Ao final da sessão, muitos continuaram pelos corredores da Casa para conversar, se aproximar e até mesmo tirar fotos com os deputados empossados.

Fonte: Assembléia Legislativa do ES