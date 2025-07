Cepea aponta crescimento robusto no PIB do agro com demanda aquecida do biodiesel

O Produto Interno Bruto (PIB) da cadeia da soja e do biodiesel deve crescer 11% neste ano, segundo estimativas do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). A análise considera dados do primeiro trimestre de 2025 e confirma o bom momento do setor, impulsionado por colheita recorde, aumento no esmagamento do grão e maior demanda por biocombustíveis.

A previsão indica que a cadeia da soja poderá representar 21,7% de todo o PIB do agronegócio nacional e 6,4% da economia brasileira. Já o chamado PIB-Renda — que mede a remuneração gerada em toda a cadeia produtiva — pode alcançar R$ 820,9 bilhões até o fim do ano, o que representa uma alta de 18,2% após três anos de retração.

De acordo com os economistas do Cepea, o crescimento está diretamente ligado ao avanço na produção e no processamento da soja no Brasil. O esmagamento deve bater recorde em 2025, chegando a 57,8 milhões de toneladas, um aumento de 3,6% em relação ao ano passado. Isso reforça a produção de farelo para ração e também atende à crescente demanda por biodiesel, que terá a mistura obrigatória com diesel mineral elevada para 15% a partir de agosto.

O Cepea também chama atenção para o impacto do biodiesel na sustentação do setor. Apesar do consumo de óleo vegetal para alimentação estar estagnado, a indústria de biocombustíveis tem absorvido grande parte da produção, mantendo o ritmo de crescimento do complexo soja.

As projeções ainda indicam crescimento em todos os elos da cadeia. O PIB do segmento agrícola da soja pode aumentar 24,1%. O setor de serviços ligados à atividade rural (como transporte, insumos e assistência técnica) tende a crescer 8,2%. Já o segmento de biodiesel, mesmo com menor ritmo, deve ter alta de 5,76% no ano.

Outro destaque do estudo do Cepea é o mercado de trabalho: mais de 2,4 milhões de pessoas estavam ocupadas na cadeia da soja e biodiesel no início de 2025, um aumento de 7,4% sobre o mesmo período do ano anterior. Segundo o centro de pesquisas, o uso intensivo de tecnologia e o aumento da área plantada puxaram a geração de empregos tanto nas lavouras quanto nas agroindústrias e nos agrosserviços.

O Cepea também alerta que oscilações internacionais, como guerras comerciais e instabilidade no mercado de petróleo, podem afetar as margens do setor. No entanto, o Brasil segue competitivo nas exportações, com destaque para o crescimento das vendas ao continente asiático neste início de ano.

Com base em dados consolidados, o centro de pesquisas reafirma a importância da industrialização da soja como motor do crescimento rural. Para os produtores, a recomendação é clara: investir em qualidade, planejamento e inserção nas cadeias de valor pode ser decisivo para aproveitar o ciclo de alta.

