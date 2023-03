CEO da Dalla cita a importância social de optar por maquiagens veganas

Caio Luigi Eliane Dalla Vecchia explica as vantagens das maquiagens veganas

Produtos veganos são todos aqueles que não possuem nenhum componente de origem animal em sua formulação e em qualquer outra etapa da sua produção. De acordo com a CEO da Dalla, Eliane Dalla Vecchia, por uma questão de responsabilidade social a empresa de maquiagens busca não incluir tais componentes desde a fundação da marca, já que no mercado há vasta tecnologia disponível para tanto.

É relativamente fácil identificar quais produtos disponíveis no mercado são ou não veganos, já que isso pode ser feito a partir da análise de suas formulações, e as informações sobre seus componentes, que são amplamente difundidas pela internet.

As marcas veganas também possuem selos que certificam a procedência dos componentes presentes em seus produtos, proporcionando credibilidade e atestando a veracidade das informações difundidas pelas marcas que os detém. “Esses selos têm o intuito de certificar a procedência dos componentes das suas fórmulas para os consumidores, a Dalla por exemplo, é certificado pelo PETA e pela Associação Brasileira de Veganismo”, explica Eliane. E, apesar desse tipo de produto não apresentar nenhum tipo de diferencial, unicamente pelo fato de serem veganos, a empresária reforça a importância de usá-los.

Simultaneamente, o mercado dos cosméticos acompanha a ascensão das tendências relacionadas à beleza limpa, sobre elas, Eliane menciona: “Ao mesmo passo em que os consumidores estão atentos à necessidade de serem conscientes em relação aos produtos que estão no mercado e a necessidade de excluir a exploração animal da cadeia produtiva, muitos deles também tem se atentado à necessidade de utilizar produtos que gerem o menor nível possível de resíduos para a natureza e é nisso que a tendência mundial de beleza limpa se mantém em uma crescente constante”.

Fonte: IG Mulher